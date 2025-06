Death Stranding 2: Geburtstag wählen - das solltet ihr bei der Eingabe des Datums beachten und diese Folgen hat es

Happy Birthday, Sam!

Noch bevor Sam seinen ersten Schritt in Death Stranding 2 macht, fragt euch das Spiel nach der Wahl des Schwierigkeitsgrades, wann ihr Geburtstag habt. Falls ihr euch wundert, was es damit auf sich hat und was die Konsequenzen eurer Eingabe sind, dann klären wir euch hier auf.

Hat die Eingabe große Konsequenzen für Death Stranding 2?

"Es heißt, dass der Geburtstag eines Menschen seinen Lebensweg bestimmt. Forschungen haben gezeigt, dass er auch für die Dooms-Erfahrungen eines Menschen maßgeblich sein kann. Gib deinen Geburtstag an und erlebe, was die Zukunft für dich bereithält"

Zunächst einmal können wir euch Entwarnung geben. Ihr könnt durch die Eingabe keinen einschneidenden Fehler machen. Liegt das eingegebene Geburtsdatum allerdings zu weit in der Zukunft, kann es passieren, dass ihr die Folgen nicht mehr erlebt.

Was wir euch daher raten

Zeichnet es sich ab, dass ihr Death Stranding jetzt im Juni/Juli spielt, ihr aber erst im Oktober Geburtstag habt, dann raten wir euch bei der Eingabe etwas zu schummeln und ein zeitnahes Datum einzugeben.

6:20 Death Stranding 2: Dieses Video solltet ihr euch vor dem Start unbedingt ansehen

Autoplay

Kleine Spoilerwarnung: An dieser Stelle sei angemerkt, dass wir das Geburtstagsereignis aufgreifen und auch einen Ort nennen, den ihr zu Spielbeginn noch nicht kennt.

Was an eurem Geburtstag passiert

Wichtige Voraussetzung: Um die Folgen zu erleben, müsst ihr zunächst Episode 3 erreichen und Auftrag 9 abschließen. Geht jetzt an eurem Geburtstag an Bord der DHV Magellan und fahrt mit dem Aufzug in Sams privaten Raum.

Was jetzt kommt, dürfte allen Kenner*innen von Death Stranding bekannt vorkommen. Es wird nämlich eine Geburtstags-Cutscene abgespielt, in der euch Fragile, Higgs und Co gratulieren und Sam als Geschenk eine Pizza überreicht bekommt.

Die Szene könnt ihr euch hier auf dem YouTube-Kanal von Dan Allen Gaming anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Neben der Cutscene bekommt Sam noch drei weitere Geschenke zum Geburtstag:

900 Likes

Sonnenbrille von Heartman (kosmetisches Item)

ein Stück Pizza, das eure Ausdauer um 10% erhöht.

Da wäre noch was! Euer Geburtsdatum wird noch an einer weiteren Stelle im Spiel relevant. Was es damit auf sich hat, erklären wir euch auf der zweiten Seite. (Vorsicht, Spoiler!)

Vorab verratet uns, ob ihr bei der Eingabe geschummelt habt, oder eurer Geburtstag tatsächlich perfekt liegt, um den Bonus-Content mitzunehmen.