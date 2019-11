Death Stranding hat bereits mehrere Updates erhalten, die sich meist allerdings nur um Kleinigkeiten gekümmert haben. Im Dezember soll nun ein Patch folgen, der sich unter anderem um zwei der meist-gewünschten Features in der Community kümmert.

Wann kommt das Update? Einen genauen Termin gibt es noch nicht. Allerdings rechnen die Entwickler mit einer Veröffentlichung Mitte Dezember.

Good news! We are working on another update to address the most common requests from players such as the ability to increase text size or dispose of individual vehicles.

The update is set for around mid-December. We appreciate all your thoughtful feedback!#DeathStranding pic.twitter.com/LFO0V7PWuT