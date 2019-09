Death Stranding: Kojima wollte Mikkelsen durch Keanu Reeves ersetzen

Je näher der Release von Death Stranding am 8. November 2019 rückt, desto mehr Kleinigkeiten plaudert Entwickler Hideo Kojima über den Entwicklungsprozess aus. Jüngst verriet er beispielsweise, dass er beinahe Schauspieler Mads Mikkelsen durch dessen Kollegen Keanu Reeves ausgetauscht hätte.

In einem Interview mit Gamespot erzählte der Entwickler, dass er, obwohl er die Rolle Mads Mikkelsen auf den Leib schrieb, trotzdem zweifelte, ob dieser der richtige Mann für den Job sei. Denn ein Kollege aus der Branche, der den Kontakt zu Mikkelsen erst hergestellt hatte, empfahl ihm Reeves.

"Keanu ist großartig. Ich habe einen engen Freund, Nicholas Refn, der mich Mads Mikkelsen vorstellte, und ich bot Mads daraufhin an, bei meinem Spiel mitzumachen. Davor war ich allerdings nochmal in Dänemark und habe mit Nicholas gesprochen, ob ich wirklich Mads nehmen sollte.



Nicholas meinte, er war für Mads' Wachstum verantwortlich, und Mads sei ein super Typ, aber der beste sei Keanu. Er versuchte mich also davon zu überzeugen, Keanu zu nehmen, und ich dachte: 'Vielleicht tausche ich Mads mit Keanu aus?'"

Beratung mit dem Chefkoch

Darauf folgten sehr viele Überlegungen, während derer er mit vielen Leuten diskutierte, unter anderem mit dem Koch eines Restaurants, in dem er aß (der Koch stimmte ebenfalls für Keanu). Die Mehrheit unterstützte den Wechsel zu Reeves. Trotzdem entschied Kijoma sich am Ende für Mikkelsen und hat die Wahl bis jetzt auch noch nicht bereut.

"Ich habe den Charakter für Mads geschrieben, mit ihm im Kopf, und deswegen bin ich sehr zufrieden damit, die Rolle am Ende Mads angeboten zu haben."

Also lief am Ende doch alles, wie ursprünglich geplant. Und wer weiß? Vielleicht ist Keanu Reeves auch nur deswegen in Cyberpunk 2077. Wäre er mit Death Stranding beschäftigt gewesen, hätte er vielleicht gar keine Zeit gehabt.

Könntet ihr euch Death Stranding ohne Mads Mikkelsen vorstellen?