Deathloop: Der PS5-Shooter hat einen neuen Release-Termin

Deathloop ist ein sehr interessanter Shooter, der mit Zeitreisemechaniken spielt. Darüber hinaus ist es ein Spiel, das zumindest zeitexklusiv für die PS5 erscheint, obwohl Bethesda von Microsoft gekauft wurde.

Deathloop hat einen Release-Termin

Im Mai geht es los: Nachdem das Spiel eigentlich als PS5-Launchtitel geplant war, dann aber verschoben wurde, gab Bethesda nun den offiziellen Release-Termin bekannt. Deathloop erscheint am 21. Mai 2021. Ihr dürft euch ab sofort die Standard Edition und die Deluxe Edition über den Playstation Store vorbestellen. Diese Inhalte erwarten euch:

Vorbesteller-Boni

Charakter-Skin: Sturmreiter Colt

Ein Siegel (ausrüstbarer Buff)

Eine einzigartige Waffe im Dishonored-Design: Machete des Kaiserlichen Schutzherrn (PS5-exklusiv)

Inhalt der Deluxe Edition

Alle oben aufgeführten Vorbesteller-Boni

Einzigartige Waffe: "Reiche Auslese"-Tribunal

Einzigartige Waffe: .44-Karat-Vierpfünder

Charakter-Skin: Party-Crasher Colt

Charakter-Skin: Scharfschützin Julianna

Original Game Soundtrack (Auswahl)

Zwei Siegel (ausrüstbare Buffs)

Eine einzigartige Waffe im Prey-Design: TranStar-Fräse (PS5-exklusiv)

Der Trailer bringt euch Deathloop etwas näher:

Was ist Deahloop?

Ein Assassine, gefangen in einer Zeitschleife: Im Shooter schlüpft ihr in die Rolle des Assassinen Colt, der in einer Zeitschleife feststeckt. Und das ausgerechnet während einer Party auf einer Insel, die einst eine Militärbasis war. Am Ende der Nacht fängt die Party immer wieder von vorne an.

Unsere Kollegen von der Gamestar stellen euch den Titel in einer Preview genauer vor:

0 0 Mehr zum Thema Deathloop will spannend sein, indem es sich ständig wiederholt

Ihr müsst acht Ziele auf der Insel ausschalten, um die Zeitschleife zu durchbrechen. Dazu ist es nötig, die NPCs genau zu beobachten und ihre Abläufe kennenzulernen. Durch eine Mischung aus Stealth, Shooter und Parcours-Elementen versucht ihr, alle acht Ziele in einer Nacht zu eliminieren, damit der Alptraum ein Ende hat.

Freut ihr euch schon auf Deathloop? Was versprecht ihr euch vom Spiel?