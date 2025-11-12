Der nächste Demon Slayer-Kinofilm wird einem Hauptcharakter endlich die Charaktertiefe geben, die ihm bisher gefehlt hat

Inosuke wird auch noch seinen großen Moment im Infinity Castle haben! (Bild: © Koyoharu Gotouge, Shueisha/ Ufotable)

In Demon Slayer: Infinity Castle haben Fans mehr über die Hintergrundgeschichte von einigen wichtigen Nebencharakteren wie Zenitsu und Insekten-Säule Shinobu erfahren. Aber über einen ganz bestimmten Dämonenjäger und engen Freund von Tanjiro wissen Fans der Serie kaum etwas: Inosuke.

Fans müssen sich aber keine Sorgen machen, denn auch der wilde Schwertkämpfer bekommt seine verdiente Charaktertiefe im nächsten Film von Demon Slayer.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu Demon Slayer: Infinity Castle und das Sequel.

Der anstehende Kampf zwischen Inosuke, Kanao und Upper Moon 2 Doma

Nachdem Doma nämlich Shinobu in Demon Slayer: Infinity Castle Shinobu auf dem Gewissen hatte, steht er nun Kanao gegenüber, wie es am Ende des Films angeteast wurde. Was viele Anime-Zuschauer*innen nicht ahnen und Manga-Leser*innen aber schon wissen, ist, dass noch ein weiterer Dämonenjäger am Kampf gegen Doma teilnehmen wird: Inosuke!

Während Zenitsu seinen großen Moment im Kampf gegen seinen alten Kindheitsrivalen und Verräter Kaigaku bereits im ersten Film hatte, wird Inosukes Vergangenheit und Familie erst im Kampf gegen Doma enthüllt – und verleiht ihm die Charaktertiefe, die ihm bisher in der Geschichte gefehlt hat!

Inosukes Vergangenheit und Domas zentrale Rolle im Leben von Inosuke

Im Kampf gegen Doma erfährt Inosuke ein schockierendes Detail über seine Vergangenheit: Seine Mutter war die junge Frau Kotoha Hashibira, die Doma einst persönlich kannte. Der Dämon bezeichnet daraufhin Kotoha als "dumme Frau“, nachdem sie von seiner wahren Identität als Dämon erfahren und ihn abgelehnt hatte.

Doma fühlte sich daraufhin gezwungen, Kotoha umzubringen, weil sie ihn für sein Dämonendasein nicht akzeptieren konnte. Getrieben von Wut und Schmerz erinnert sich Inosuke an seine Kindheit und an den Moment, in dem seine Mutter ihn als Baby einen Abhang hinunterwarf, um ihn vor Doma zu retten.

Der Kampf zwischen Inosuke, Kanao und Doma ist also weit mehr als ein gewöhnlicher Kampf zwischen Dämon und Dämonenjäger*innen. Es ist ein Akt der Rache für die geliebten Menschen, die die beiden an Doma verloren haben.

Seid ihr gespannt auf die Adaption des Kampfes zwischen Doma und Kanao und Inosuke und wie gefiel euch Demon Slayer: Infinity Castle?