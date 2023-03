Diablo 4: Microsoft veröffentlicht womöglich Xbox Series X mit speziellem Design

Welches Design wird die Xbox Series X wohl bieten?

Diablo 4 hat an den vergangenen Wochenenden seine Pforten geöffnet und uns mit zwei Beta-Phasen einen Blick ins Spiel werfen lassen. Womöglich könnte es auch zum Release des Spiels eine Überraschung für diejenigen geben, die sich für die Xbox Series X-Variante interessieren.

Diablo 4-Konsole soll auf dem Weg sein

Laut einem Leak könnte eine exklusive Xbox Series X-Konsole im Diablo 4-Design erscheinen. Diese Information stammt von Twitter-User billbil-kun, der sich mit Gaming-Deals beschäftigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wann erscheint die Xbox Series X? Die Konsole soll angeblich zeitgleich mit Diablo 4 am 6. Juni 2023 erscheinen. Der Preis für die Konsole beträge 559,99 US-Dollar, also der Preis der Xbox Series X plus 60 Dollar.

Der Aufpreis könnte die Schlussfolgerung zulassen, dass das Spiel womöglich bei der Konsole mit enthalten ist. Allerdings hat der Leaker keinen Hinweis auf ein Bundle gefunden, es ist nur von einer „Xbox Series X Diablo 4 Edition“ die Rede.

Alternativ könnte es sein, dass der Konsole ein spezieller Controller im Diablo 4-Design oder andere exklusive Inhalte beiliegen. Wir müssen uns wohl bis zur offiziellen Ankündigung gedulden, ob und welche zusätzlichen Inhalte bei der Xbox Series X enthalten sind.

Der Leaker weiß allerdings nicht, wann die Konsole angekündigt werden soll. Es ist außerdem noch nicht bekannt, welches Design auf der Xbox Series X abgebildet sein wird.

Ist die Quelle glaubhaft? billbil-kun ist Mitglied der französischen Seite Dealabs, die beispielsweise oft im Vorfeld die neuen PS Plus-Spiele richtig vorhergesagt haben. Sie lagen in der Vergangenheit schon des Öfteren richtig, weshalb auch der Release der Xbox Series X als wahrscheinlich gilt.

Hier seht ihr das Beta-Fazit zu Diablo 4:

22:25 Diablo 4 - Beta-Fazit zum ersten Open-World-Spiel der Serie

Diablo 4 erscheint für mehrere Plattformen

Diablo 4 feiert seinen Release nicht nur auf der Xbox Series X, sondern auch auf Xbox One, PS5, PS4 und PC. Das Spiel wird sowohl Crossplay als auch Cross-Progression für alle Plattformen unterstützen.

Das bedeutet, dass der Spielstand über mehrere Konsolen und PCs hinweg übertragen werden kann und Spieler*innen, die auf unterschiedlichen Plattformen spielen, trotzdem miteinander zocken können. Allerdings wird für Diablo 4 eine aktive Internetverbindung benötigt.

Welches Design würdet ihr euch für die Xbox Series X wünschen?