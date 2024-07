Diablo 4 Vessel of Hatred mehrere Stunden angespielt: Unsere Kollegen durften den DLC bereits zocken und so hat er ihnen gefallen

So sieht die neue Klasse Spiritborn aus.

Am 8. Oktober erscheint mit Vessel of Hatred die erste große Erweiterung zu Diablo 4. Sie bringt ein für den Ableger ganz neues Dschungelgebiet und eine noch nie dagewesene Klasse, nämlich Geistgeborene, mit.

Unsere Kollegen von der GameStar und MeinMMO durften bereits mehrere Stunden in den DLC reinspielen und sich einen Eindruck von der neuen Klasse verschaffen. Wir verraten euch hier, wie diese bei ihnen ankam.

8:55 Diablo 4-DLC: Vessel of Hatred samt neuer Klasse mehrere Stunden angespielt

So kam die Spiritborn-Klasse bei unseren Kollegen an

Peter Bathge von GameStar und Benedict Grothaus von MeinMMO haben Blizzard einen Besuch in Kalifornien abgestattet und durften schon mal die Spiritborn-Klasse ausprobieren. Peter hält in seinem Fazit fest, dass die Klasse "eine echte Neuerung" darstelle und sich äußerst befriedigend spiele.

Dagegen treffen die Geistgeborenen zwar nicht ganz Benedicts persönlichen Geschmack, da der Kern stark an den Mönch erinnert und dieser ihm bereits nicht sonderlich zusagte. Er erklärt aber auch:

"Trotzdem werde ich die Klasse vermutlich spielen, weil sie eine Sache viel besser macht als alle anderen: Ultimates."

Genauer könnt ihr das in den entsprechenden Artikeln nachlesen:

Mit der Anspiel-Situation vor Ort war Peter nicht ganz glücklich. Aus Spoilergründen hat er nämlich nichts zur Story und Hintergründen erfahren, sondern durfte sich lediglich etwas ziellos durch den Dschungel schnetzeln. Aber das Setting an sich mit seiner geheimnisvollen Atmosphäre hat ihm schon mal richtig gut gefallen. Neue Feinde waren dort ebenfalls am Start.

Das sind die Geistgeborenen

Die Klasse orientiert sich rein optisch an alten mittelamerikansichen Hochkulturen wie Maya und Azteken, beim Moveset wurde sie von Martial Arts inspiriert. Spiritborns sind extrem agile Nahkämpfer*innen mit leichter Montur, die Dämonen unter anderem mit der Doppelgleve zu Leibe rücken. Der besondere Clou an der Klasse sind allerdings die Geistergeschwörungen.

Spiritborns können vier unterschiedliche Arten von Tiergeistern herbeirufen, die dann auch unterschiedliche Spielstile und Skills mitbringen:

Jaguar

Adler

Tausendfüßler

Gorilla

Peter erklärt dazu beispielsweise, dass der Tausendfüßler bei der Crowd Control hilft, Feinde vergiftet und heilt, während der Affe euch dank magischer Barrieren zum Tank werden lässt.

Alle wichtigen Infos zur Erweiterung erfahrt ihr in unserer Übersicht:

Aktuell ist Diablo 4 in der vierten Saison, mit der das Loot-System eine Rundum-Erneuerung erhalten hat. Diese kommt in der Community auch richtig gut an. Im August findet dann der Wechsel zu Season 5 statt. Deutlich mehr neue Inhalte gibt's dann aber erst in der Erweiterung im Herbst.

Was haltet ihr von den Infos zur Spiritborn-Klasse? Wollt ihr sie gerne ausprobieren oder ist das nicht euer Fall?