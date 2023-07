Diablo 4: Ihr seid im Endgame angekommen? Das könnt ihr jetzt alles machen

Kopfgelder, Höllenfluten oder Alptraum-Dungeons - Hier bekommt ihr alle wichtigen Infos zu den Endgame-Aktivitäten von Diablo 4.

Bis zum Ende der Kampagne von Diablo 4 sind wir durch ganz Sanktuario gereist, haben auf der Jagd nach Lilith tausende Monster umgehauen und sind durch Erfahrungspunkte und neue Ausrüstung Schritt für Schritt stärker geworden.

Doch mit dem Abschluss der Geschichte ist das Spiel nicht vorbei, vielmehr öffnet sich erst dann das Tor ins sogenannte Endgame, das für viele sogar der eigentliche Kern von Diablo 4 ist. Doch was gibt es da eigentlich genau zu tun und was müsst ihr über die einzelnen Aktivitäten wissen? In unserem Guide liefern wir euch die Antworten auf diese Fragen.

Schnellreise zu den Aktivitäten:

Der flüsternde Baum

Darum geht's: Nach dem Ende der Geschichte schickt euch eine Quest zurück zum flüsternden Baum, für den ihr im Anschluss Kopfgeldaufträge erfüllen könnt. Diese erkennt ihr an verschiedenen Symbolen auf eurer Karte, die jeweils für unterschiedliche Aufgaben stehen. Je nach Auftrag könnt ihr für dessen Erfüllung ein bis fünf Punkte (Grausige Gaben) verdienen.

Habt ihr zehn Punkte zusammen, könnt ihr zum Baum zurückkehren und eine von drei Belohnungskisten abstauben.

Verfügbar ab: Ende der Kampagne, in allen Weltstufen

Belohnungen:

legendäre Gegenstände

Edelsteine

Crafting-Material

Glyphen

Alptraum-Siegel

Erfahrung & Gold

Die Höllenfluten

Darum geht's: Bei den Höllenfluten handelt es sich um ein Event, das regelmäßig in ganz Sanktuario stattfindet. Das Ereignis läuft jeweils eine knappe Stunde und startet nach einer einstündigen Pause erneut.

Ist eine Höllenflut aktiv, ist der dazugehörige Bereich mit einer dunklen, roten Farbe auf der Karte markiert. Bereisen wir das passende Gebiet, treffen wir dort auf besonders starke Monster, die ‘Anomale Glut’ fallen lassen. Mit dieser Währung können wir während des Events Truhen in verschiedenen Qualitätsstufen öffnen.

Je mehr ‘Anomale Glut’ wir sammeln, umso lohnenswertere Kisten stehen zur Auswahl. Allerdings ist das auch mit einem steigenden Risiko verbunden, da wir im Falle des Bildschirmtods die Hälfte unserer Währung verlieren. Die Truhen gibt es entweder für 75, 125, 150 oder 175 ‘Anomale Glut’ und während die ersten drei Stufen auf der Karte zu sehen sind, müsst ihr die wertvollste Truhe ganz allein finden.

Verfügbar ab: Weltstufe 3

Belohnungen (in den Kisten):

legendäre Gegenstände

Edelsteine

Crafting-Material

Glyphen

Alptraum-Siegel

Erfahrung & Gold

Weitere Belohnungen:

Teufelsrose: Ein spezielles Kraut, das ihr nur in Gebieten der Höllenfluten finden sowie sammeln könnt und beim Okkultisten für Verzauberungen benötigt.

Ein spezielles Kraut, das ihr nur in Gebieten der Höllenfluten finden sowie sammeln könnt und beim Okkultisten für Verzauberungen benötigt. Vergessene Seele: Ein Metall, das ihr ebenfalls nur während der Höllenfluten und von dortigen Erzvorkommen ergattern könnt. Ihr braucht es für Upgrades beim Schmied oder Juwelier.

Mehr zum Thema Diablo 4 Höllenfluten erklärt: So staubt ihr die meisten Legendarys ab von Samara Summer

Alptraum-Dungeons

Darum geht's: Findet ihr während der obigen Aktivitäten Alptraum-Siegel, könnt ihr mit diesen einmalig normale Dungeons in ihre Alptraum-Varianten verwandeln. Die Siegel haben verschiedene Tiers (1-100), die unter anderem das Level der Monster und den damit verbundenen Loot beeinflussen.

Es winken nicht nur wesentlich stärkere Monster und entsprechend besseres Loot, sondern noch einige Besonderheiten, denn jeder Alptraum-Dungeon verfügt über ein positiven, wie zwei negative Affixe.

In einem Beispiel erhalten wir als Bonus 10% mehr Heilung aus allen Quellen, müssen dafür aber zufällig niederregnenden Meteoritenschauern ausweichen und gegen Monster kämpfen, die zusätzlichen Giftschaden anrichten.

Verfügbar ab: Weltstufe 3

Belohnungen:

hohe Chance auf guten Loot

viele Erfahrungspunkte

Erfahrungspunkte für Paragon-Glyphen

Mehr zum Thema Diablo 4 - Die besten Alptraumdungeons im Ranking: Hier sammelt ihr am schnellsten XP von Dennis Michel

Echo von Lilith und PvP

Seid ihr in Weltstufe 4 angekommen und habt eure Ausrüstung und euer Level im Endgame weiter verbessert, könnt ihr als besondere Herausforderung noch gegen das Echo von Lilith antreten. In diesem Level 100-Kampf tretet ihr gegen den mit Abstand stärksten Boss des Spiels an und könnt so euer ganzes Können beweisen.

Außerdem könnt ihr den Feldern des Hasses jederzeit einen Besuch abstatten, um dort im PvP gegen andere Spielende anzutreten und exklusive kosmetische Gegenstände für euch und euer Pferd ergattern.

Und nun zu euch: Seid ihr schon im Endgame angekommen und wenn ja, welche Aktivität gefällt euch am besten? Oder gehört ihr zu den Spieler*innen, für die das Spiel nach der Kampagne vorbei ist? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!