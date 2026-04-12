12 Minuten Gameplay aus Diablo 4 Lord of Hatred: Der Start des Addons samt Bosskampf und neuem Gebiet

Nicht mehr lange, dann erfahren wir endlich, wie es in der Geschichte von Diablo 4 und mit dem Herrn des Hasses Mephisto weitergeht. Zur Einstimmung hat Blizzard 12 Minuten Gameplay veröffentlicht, das den Start des Addons zeigt.

Am 28. April erscheint Lord of Hatred, das zweite große Addon für Diablo 4. Neben der Fortsetzung der Story können wir uns auch auf viele Anpassungen und zwei neue Klassen, den Paladin und den Hexenmeister, freuen.