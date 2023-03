Diablo 4-Beta endet bald: Bis zu dieser Uhrzeit könnt ihr noch zocken

Noch für kurze Zeit ist die Hölle an diesem Sommerzeit-Montag offen.

Dieses Wochenende hatten alle Interessierten die Möglichkeit, Diablo 4 in der offenen Beta auszuprobieren - Das heißt: Das Wochenende ist ja bereits vorbei, die Beta läuft aber immer noch ein paar Stunden. Falls ihr also schnell seid, habt ihr immer noch die Möglichkeit, die Pforten der Hölle zu öffnen oder weitere Charaktere zu testen. Wir verraten euch alles, was ihr dafür wissen müsst.

Wann endet die offene Beta - und was müsst ihr dafür wissen?

Die offene Beta läuft noch bis heute Abend um 21 Uhr. Bei der Early Access-Beta für alle, die vorbestellt haben, letzte Woche war dagegen schon um 20 Uhr Feierabend. Das liegt allerdings an der Zeitumstellung. Blizzard gibt uns also die Stunde zurück, die uns der Wechsel auf die Sommerzeit geklaut hat.

Ihr könnt also noch bis zu dieser Uhrzeit die fünf Klassen ausprobieren: Zauberer, Barbarin, Jäger, Totenbeschwörerin und Druide.

Auf diesen Plattformen könnt ihr spielen: Die offene Beta läuft auf allen Plattformen, auf denen das Spiel verfügbar sein wird, also PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

Hier findet ihr das persönliche Anspiel-Fazit von Kollegin Ann-Kathrin zur Early Access-Beta:

Ist die offene Beta kostenlos? Jein. Für das Spiel selbst müsst ihr zwar nicht zahlen, aber auf den Konsolen braucht ihr einen Abo-Service, da Diablo 4 ein online Spiel ist, das einige MMO-Elemente mitbringt. Auf PlayStation-Konsolen müsst ihr folglich PS Plus haben.

Auf Xbox-Konsolen braucht ihr entweder den Xbox Game Pass Ultimate oder Xbox Live Gold. Diese Services sind kostenpflichtig. Folglich könnt ihr Diablo 4 nicht ganz gratis ausprobieren, auch wenn für die offene Beta nicht zur Kasse gebeten wird.

Wir haben das Wochenende übrigens mit einem Live-Ticker für euch begleitet. Falls ihr also wissen wollt, wie es um die Server und Warteschlangen bestellt war, schaut mal hier rein:

Das sind die Inhalte

In der Beta-Phase könnt ihr insgesamt zehn Charaktere erstellen, um verschiedene Klassen und Fähigkeiten zu testen. Die maximale Stufe, die ihr pro Charakter erreichen könnt, ist 25. Heute Abend um 21 Uhr gehen allerdings für all diese Figuren die Lichter aus. Ihr könnt sie leider nicht ins finale Spiel übernehmen.

Spielbar sind Prolog und der komplette erste Akt des Spiels. Ihr erkundet die "Zersplitterten Gipfel", eine von fünf Zonen der offenen Spielwelt. Dabei könnt ihr die Hauptstory spielen oder Nebenaufgaben annehmen und trefft in der Shared World auch auf andere Spielende.

Wollt ihr noch schnell in die Beta starten oder die letzten Stunden nutzen, um euren Charakter auf Stufe 25 zu bringen?