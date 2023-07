Diablo 4-Entwickler versprechen weitreichende Änderungen – Patch 1.1.1 verbessert Zauberin

Diablo 4 muss die Fehler des "Nerf-Patch" wieder ausbügeln.

Diablo 4 konnte mit seinen enorm hohen Testwertungen zum Release ordentlich glänzen. Der Start von Season 1 mit Patch 1.1.0 verlief aber alles andere als erfolgreich. Quest-Bugs, Server-Warteschlangen, weniger Erfahrungspunkte und abgeschwächte Fähigkeiten sind nur einige der Kritikpunkte, die gerade auf Blizzards Action-RPG einschlagen.

Im Campfire Chat vom 21. Juli entschuldigten sich Joe Piepiora, Joe Shely und Adam Fletcher von Blizzard dafür und versprach Besserung. Das nächste Update soll das Feedback der Community berücksichtigen und dringende Änderungen bringen, beispielsweise für das Inventar und die viel zu schwache Zauberin. Zusätzlich gab es erste kleine Informationen zu Season 2.

Mit diesen Anpassungen soll es Patch 1.1.1 richtigen

Die Patch Notes für Version 1.1.1 können wir euch zwar noch nicht liefern, aber die Diablo 4-Entwickler gaben im Stream bereits einen Ausblick auf das nächste Update, das vieles richten soll. Wir haben die wichtigsten Anpassungen für euch rausgesucht:

die Zauberin-Klasse wird verstärkt

die Barbaren-Klasse wird ebenfalls verstärkt

in Alptraum-Dungeons und Höllenflute wird die Anzahl der Monster “erheblich” gesteigert

zusätzliche Registerkarte für die Beutetruhe

Vorrat an Elixiere wird auf 99 erhöht

die Kosten für Respecs werden um 40 Prozent reduziert, was den Wechsel von Builds erleichtert

das Leveln von Stufe 50 auf 100 soll sich “weniger wie Arbeit” anfühlen, also einfacher von der Hand gehen

es gibt mehr Möglichkeiten Uber-Uniques zu erhalten, die Drop-Rate wird gesteigert

mehr Möglichkeiten Ausrüstung zu modifizieren

die Chance auf legendären Loot bei Schatz-Goblins wird erhöht

Wie sieht es mit Anpassungen in Sachen Balancing und Meta aus? Auch dazu hatte Blizzard ein paar Worte zu sagen. Große Änderungen in diesen Bereichen sollen nicht mitten in einer Season stattfinden, sondern zu klar erkennbaren Zeitpunkten wie etwa einem Season-Wechsel. Das bedeutet auch, dass zu starke Builds nicht sofort angepasst werden.

Wann kommt Patch 1.1.1? Ein genaues Datum wurde noch nicht verraten, aber er soll “einige Tage” nach dem nächsten Campfire Chat am 28. Juli herauskommen. In dem Stream erfahren wir dann sicherlich mehr dazu.

Erste Season 2-Änderungen bekannt

Auch wenn Season 1 gerade erst gestartet ist, wollen wir natürlich schon wissen, was in Season 2 auf uns wartet. Hierzu haben die Entwickler auch schon ein paar Dinge verraten:

So erwartet uns in der nächsten Diablo 4-Season beispielsweise eine eigene Registerkarte für Edelsteine. Außerdem soll es möglich sein, bestimmte einzigartige Gegenstände oder legendäre Aspekte zu finden. Rüstungen und Widerstände sollen zudem überarbeitet werden.

Bis es soweit ist, erwarten uns aber noch weitere Patches in Season 1. Was die aktuelle Season so mit sich bringt, zeigt euch dieser Trailer:

6:12 Dieser Diablo 4-Trailer erklärt euch wirklich alles, was ihr zu Season 1 wissen müsst

Außerdem interessant: Patch Notes kommen zukünftig früher. Blizzard will uns Spieler*innen damit mehr Zeit geben, uns auf die Änderungen einstellen zu können. Community-Chef Adam Fletscher nach sollen Patch Notes eine Woche vor dem Release der Patches erscheinen.

Was sagt ihr zu den bereits angesprochenen Änderungen, die Blizzard vornehmen will? Was muss Patch 1.1.1 eurer Meinung nach unbedingt schnell ändern? Schreibt es uns in die Kommentare.