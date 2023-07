Wittern Ratten wirklich Loot wie Käse oder ist das Ganze einfach nur ein Witz?

Ob Glücksspiel bei den Obolus-Händlern (Kuriositätenhändler) oder die hochrangigen Truhen bei Höllenfluten - In Diablo 4 gibt es viele Möglichkeiten, an immer besseren Loot zu kommen. Im Netz kursieren viele strategische Tipps, die helfen sollen, möglichst viele Schätze abzustauben. Ein neuer Trick, auf den Community-Mitglieder schwören, mutet aber ziemlich ungewöhnlich an.

Diablo 4-Fans schwören auf Superloot-Ratten mit Käse-Sinn

Wir haben euch beispielsweise erklärt, wie ihr das Maximum aus Höllenfluten herausholt und euch die beste Chance auf richtig gute Ausrüstung sichert. Die Strategie, mit der Reddit-User zerger45 zu besserem Loot gekommen sein will, klingt aber um einiges abenteuerlicher.

Der Fan gibt gleich selbst zu, dass der Vorschlag bizarr klingen mag und rät uns dann, in Dungeons den Ratten zu folgen, statt den "vorbestimmten" Pfaden nachzugehen. Der Fan schwört, die Nager hätten ihm gezeigt, welche Feinde er töten müsse und wo er danach den besten Loot finden könne.

So habe er in nur zehn Minuten mehrere Legendarys bekommen:

Kleine Zweifel kommen uns beim Lesen aber schon, gerade aufgrund von Einwürfen wie:

Die Ratten riechen den Käse!

Der Beitrag hat viele Upvotes bekommen, allerdings verraten einige der Diablo-Fans in den Kommentaren, einfach nur zu liken, weil sie den Post so witzig finden, ohne zu wissen, ob irgendwas dran ist.

Screenshot von (angeblichem) Ratten-Loot

Ein weiterer User mit dem vielsagenden Namen iloveobjects postet dagegen einen angeblichen Beweis, den Screenshot eines Ancestral Unique Rings mit der Überschrift: "Ich folgte den Ratten."

In einem Kommentar führt der User weiter aus:

Ich habe ernsthaft zwei Tage Nightmare-Runs, Ring-fokussierte Lootboxen und Höllenfluten für diesen Ring gegrindet, und ich habe diesen Ratten-Post gelesen und bin ein paar Ratten gefolgt und das wurde vom ungefähr 15. Mob gedroppt.

Ja, dieser "Beweis" hinkt natürlich, denn alles, was wir sehen, ist der Screenshot vom Gegenstand. Die Rattenverfolgungsjagd ist dagegen nicht dokumentiert. Also könnte es durchaus sein, dass da ein kleines bisschen Fantasie im Spiel war.

Bevor der Videobeweis erfolgt ist, dürft ihr also zu recht skeptisch sein, ob es sich hierbei um die Entdeckung einer versteckten Spielmechanik oder doch eher um einen Witz handelt.

Na, was haltet ihr von der Sache: Habt ihr schon den Controller in der Hand, um die Ratten zu verfolgen oder hab ihr für den Tipp nur ein müdes Grinsen übrig?