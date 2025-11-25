Stardew Valley-Fan zockt bis Herbst, schaut sich Guides an und ist dann so frustriert, dass er noch mal neu anfangen will - Community gibt ihm den besten Tipp überhaupt

Wer sich Stardew Valley-Guides anschaut, kann schonmal einen ordentlichen Schock davontragen.

Ein Reddit-User spielt zum ersten Mal Stardew Valley, und zwar ganz gemütlich bis zum ersten Herbst. Dann schaut er sich allerdings einige Video-Guides an, die mit Checklisten zur Optimierung des ersten Jahrs hantieren, was den frischgebackenen Stardew-Fan ordentlich frustriert. Er wendet sich an die Community und überlegt, ob er nochmal ganz von vorne anfangen soll – wovon ihm sehr stark abgeraten wird.

Stardew Valley macht in eurem eigenen Tempo am meisten Spaß

Das Netz ist voller Tipps und Tricks oder eben Guide-Videos, in denen erklärt wird, wie ihr das Maximum aus dem Spiel herausholen könnt. Aber nur im Hinblick auf Effizienz, Optimierung, Freischaltungen und Geldverdienen. Dabei kann man leicht den Spielspaß aus den Augen verlieren, wenn ihr nicht auf absolutes Minmaxing aus seid.

0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Autoplay

Oft richten sich diese Guides auch überhaupt nicht an Anfänger*innen wie diesen Spieler hier, sondern an Fortgeschrittene, die ihren x-ten Bauernhof beginnen und möglichst schnell bestimmte Ziele wie das Community Center erreichen wollen. Aber wer Stardew Valley zum ersten Mal spielt, sollte vielleicht ganz anders an die Sache herangehen.

Hier seht ihr den Beitrag des latent verzweifelten Spielers, der seinen ersten Herbst überhaupt erreicht hat und jetzt angesichts einer Jahr 1-Checkliste des YouTubers Salmence überlegt, nochmal ganz von vorn anzufangen. Richtig Lust hat er eigentlich nicht darauf, weil er bereits den Minenarbeiter- und Angler-Skill aufgelevelt hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Reaktionen darauf fallen eindeutig aus: Die allermeisten Menschen schreiben in den Kommentaren, dass es überhaupt nicht eilt, das Community Center freizuschalten. Ihr könnt alles in Stardew Valley ganz nach euren eigenen Vorlieben angehen und vor allem: in eurem eigenen Tempo spielen. Es lohnt sich, einfach abzuschalten, sich treiben zu lassen und das Ganze eben nicht wie Arbeit anzugehen.

Reddit-User snousae schreibt zum Beispiel:

"Spiel einfach, lass die Guides und Checklisten links liegen und mache einfach Fortschritt. Schau etwas nach, wenn du irgendwo steckenbleibst, aber dieses Spiel verdient es wirklich, individuell erlebt zu werden."

Dem stimmt ein anderer Kommentar zu:

"Du fängst im 2. Jahr wieder mit dem ersten Frühling an. Wieso solltest du einen neuen Spielstand beginnen? Du kannst das Community Center in jedem Jahr abschließen. Es gibt keine Eile."

Dancing-on-my-own erklärt dazu noch das Folgende:

"Salmence ist ein sehr erfahrener Spieler, der Videos für Leute macht, die viele, viele Stunden Stardew Valley gespielt haben und ihr Gameplay optimieren wollen. Wenn du nochmal anfangen willst, um Dinge zu nutzen, die du bei deiner ersten Farm gelernt hast, go for it, aber es gibt nie irgendeinen Druck, 'richtig' zu spielen."

Dem können wir natürlich nur zustimmen: Wenn es euch Spaß macht, eure Farm komplett durchzuorganisieren und so effizient wie möglich zu spielen, dann macht das. Aber wenn ihr keine Lust auf den Stress habt, ist das genauso legitim. Insbesondere beim ersten Durchgang würden wir aber tendenziell eher dazu raten, einfach so zu spielen, wie es kommt und Stardew Valley (oder jedes andere Spiel!) erstmal kennenzulernen.

Wie geht ihr an die Sache heran? Optimiert ihr sofort immer alles oder lasst ihr euch treiben?