Diablo 4: Großer Endgame-Dungeon ist Fans so egal, dass sie erst Wochen nach Release von Season 11 bemerken, wie kaputt er ist

Erinnert ihr euch noch an den Raid aus Diablo 4: Vessel of Hatred? Nein? Wir auch nicht – und so scheint es auch dem Rest der Community zu gehen. Eigentlich sollte die Dunkle Zitadelle das Prunkstück der letzten Erweiterung werden, wurde aber von Fans und anscheinend auch Blizzard komplett vergessen.

Stell dir vor, es gibt keinen Loot – und niemand geht hin

Vor wenigen Tagen tauchten in Blizzard-Foren und auf Reddit Berichte auf, dass die Dunkle Zitadelle aktuell offenbar von massiven Problemen geplagt wird.

So droppt der nördliche Flügel des Raids derzeit überhaupt keinen Loot, ebenso wenig wie der Zwischenboss Faeroch. Das größte Problem betrifft jedoch die exklusiven Belohnungen der Zitadelle, die ihr eigentlich beim ersten Abschluss auf Qual 4 erhalten solltet. Auch diese scheinen aktuell nicht zu droppen.

Besonders ärgerlich ist das, weil sich in dieser Season – dank des sehr starken Paladins – viele Spieler*innen erstmals wieder an die Jagd nach diesen exklusiven Belohnungen gewagt haben.

Ein Endgame-Pfeiler, den kaum jemand spielt

Probleme in einer neuen Season sind nichts Ungewöhnliches, dass sie jedoch erst Wochen später auffallen, schon eher. Das zeigt vor allem eines: Wie wenig der Raid tatsächlich gespielt wird.

Die Dunkle Zitadelle sollte ein zentraler Bestandteil des Endgames von Vessel of Hatred sein. Ein Raid für zwei bis vier Spieler*innen, die zusammenarbeiten müssen, um mächtige Bosse zu besiegen. Außerdem war sie eine der wenigen Quellen für Schriftrollen, mit denen sich Härtungs-Versuche zurücksetzen lassen.

Doch viele Spieler*innen wurden vom Gruppenzwang direkt abgeschreckt. Gleichzeitig wurden eingespielte Teams kaum für ihren Aufwand belohnt. Für die Zeit, die ein kompletter Durchgang der Zitadelle kostet, lassen sich parallel dutzende andere Bosse farmen – jeder einzelne davon mit besserem Loot. Ziemlich dürftig, wenn man bedenkt, dass der Raid nur einmal pro Woche spielbar ist.

Entsprechend schnell wurde die Zitadelle unpopulär. Ich selbst war in über tausend Stunden Diablo 4 gerade einmal zwei Mal dort, obwohl die Bosskämpfe mit zu den besten gehören, die das ARPG zu bieten hat.

Wohl keine Fortsetzung in Lord of Hatred

Auch Blizzard scheint die Dunkle Zitadelle mittlerweile abgeschrieben zu haben. In keiner Season erhielt sie neue Mechaniken oder zusätzliche Belohnungen. Stattdessen wurde exklusiver Loot zunehmend in anderen Content ausgelagert, wie etwa die Schriftrollen.

Es überrascht daher wenig, dass für Lord of Hatred kein neuer Raid angekündigt wurde. Der Entwicklungsaufwand für einen Modus, den am Ende nur ein Bruchteil der Spielerschaft nutzt, lohnt sich schlicht nicht.

Blizzard stellt sich hier einer harten Realität: Die meisten spielen Diablo 4 solo. Und selbst Gruppen farmen lieber Höllenfluten oder Dungeons, statt sich durch einen Raid mit magerer Belohnung zu kämpfen.

Wart ihr schon einmal im Diablo-4-Raid – oder habt ihr ihn komplett ignoriert?