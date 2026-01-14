Diablo 4-Spieler übersieht super praktische Funktion für seinen Paladin, checkt sie erst auf Paragon Stufe 166 – und ist damit nicht alleine

Die kleine "Flasche" rechts hat einen wichtigen Sinn.

Die aktuelle Season von Diablo 4 kommt richtig gut an und das liegt unter anderem auch an der neuen Paladin-Klasse, die Vorbesteller*innen vom kommenden Addon Lord of Hatred bereits jetzt durch Sanktuario scheuchen können.

Eine besonders beliebte Skillung lässt den heiligen Krieger in der "Gebietergestalt" kämpfen, die nicht nur die Anmutung eines Engels hat, sondern auch deren Durchschlagskraft. Stellen wir uns geschickt an, können wir sogar nahezu durchgehend in dieser Form bleiben und damit das leichter ist, hat Blizzard der Unterklasse eine passende Anzeige spendiert – die scheint vielen Leuten aber durch die Lappen zu gehen.

10:04 Neue Klasse, neues Gebiet & jede Menge Fragen: Unsere Preview zum neuen Diablo 4-Addon

Das Gebieter-Meter ist praktisch, aber leicht zu übersehen

Wenn wir unseren Paladin als Jünger (Disciple) spielen, verwandeln wir uns immer dann für 4,5 Sekunden in einen Gebieter, wenn wir einen Jünger-Skill mit Cooldown auslösen. Damit wir erkennen können, wie lange wir noch mit mehr Power kämpfen, hat Blizzard eine entsprechende Anzeige ins Spiel gepackt, über die gerade in der Community diskutiert wird.

Tatsächlich haben viele Leute nämlich gar nicht gewusst, welche Aufgabe die "kleine blaue Kugel" hat. In der folgenden Diskussion wird das deutlich – dort seht ihr auch, von welcher Anzeige wir hier eigentlich reden:

Dort schreibt Diablo-Fan God-of-Greed nämlich, dass er erst auf Paragon-Level 166 verstanden hat, was es mit dem Arbitermeter (Gebieter-Meter) auf sich hat – und zahlreiche andere, teilweise sogar auf noch höheren Stufen, gestehen, dass es ihnen bis zum Lesen des Beitrags ebenso ging.

Warum ist die Anzeige so wichtig und praktisch? Einige besonders mächtige Builds bauen wie oben erwähnt darauf auf, durchgehend in der Gebieterform zu verweilen. Dafür ist nicht nur die passende Ausrüstung, sondern auch gutes Timing gefragt. Um die Zeiträume immer bestmöglich auszunutzen und Folgeskills nicht zu früh oder zu spät auszulösen, ist die Kugel dann natürlich super praktisch.

Damit handelt es sich bei der kleinen blauen Kugel also um eine sinnvolle Quality of Life-Anzeige, die eigentlich eine ausgezeichnete Idee ist.

Da die Anzeige aber nicht dort auftaucht, wo die restlichen aktiven Buffs erscheinen, haben viele hier eben übersehen, wozu sie eigentlich da ist – nachvollziehbar, wie wir finden. Dabei ist sie im Gegensatz zu den restlichen, oft überladenen Buff-Anzeigen sogar richtig gut lesbar.

Spielt ihr den Paladin und habt ihr die Anzeige entdeckt und verstanden? Oder habt ihr bisher auch ausschließlich nach Gefühl gespielt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!