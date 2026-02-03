Zelda: Breath of the Wild-Fan entdeckt Diamant in der Spielwelt, der immer wieder erscheint - und der kann auch euch in kurzer Zeit reich machen

Diamanten sind in Breath of the Wild vergleichsweise selten. An einer Stelle "wächst" aber regelmäßig einer der wertvollen Edelsteine nach.

Wer in The Legend of Zelda: Breath of the Wild schnell zu Geld kommen möchte, hat einige Möglichkeiten. Eine davon ist der Verkauf von Diamanten bei Händlern, denn die wertvollen Edelsteine spülen euch auf einen Schlag satte 500 Rubine in die Taschen.

Das Problem: Diamanten sind sehr rar und ihr bekommt sie dementsprechend nur selten. Doch mit der Entdeckung eines Fans könnt ihr in vergleichsweise kurzer Zeit viele Edelsteine sammeln – und entsprechend reich werden.

6:38 Vor Zelda: Tears of the Kingdom: Neues Video fasst die Vorgeschichte aus Breath of the Wild zusammen

Autoplay

Hohe Wahrscheinlichkeit für einen Diamant-Respawn

User ChrisAftonSr_69 teilte seinen Fund vor einigen Tagen auf Reddit. Unter einem unscheinbaren Felsen irgendwo in Hyrule entdeckte er einen der wertvollen Diamanten. Und dabei handelt es sich offenbar um ein ganz besondere Exemplar, wie ein anderer User anmerkt.

Denn der Felsen lässt den entsprechenden Diamenten regelmäßig neu erscheinen – was ihn natürlich zu einer lukrativen Einkommensquelle macht. Wie oft der Edelstein neu spawnt, lässt sich grob prognostizieren.

User f0xw01f schreibt dazu:

"Wie alle Erzvorkommen und Pflanzen in diesem Spiel hat es eine Chance von 1 %, sich mit jeder Minute, die Link sich in einem anderen Quadratkilometer der Karte befindet, zu regenerieren. Es besteht daher eine Wahrscheinlichkeit von 50 %, dass es nach 69 Minuten wieder erscheint"

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wer also in der Spielwelt von Tears of the Kingdom unterwegs ist, sollte jede Stunde mal an der entsprechenden Stelle vorbeischauen – die Chance, dass dort dann ein neuer Diamant liegt, ist nicht gering.

Und wo finde ich diese Stelle jetzt?

Der Stein befindet die auf den südlichen Ausläufern des Satori-Berges. Der nächstgelegene Schrein/Teleportationspunkt ist der Mo-Ratania-Schrein. Von hier aus benutzt ihr am besten das Flugsegel, um die Stelle in südlicher Richtung zu erreichen. In diesem Reddit-Beitrag ist der Ort mit einem roten Punkt markiert.

Ihr wollt lieber einen Video-Guide? Kein Problem! Der YouTube-Kanal WTF-Gaming zeigt euch in einem kurzen Clip, wie ihr die Stelle mit dem respawnenden Diamant am besten erreicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Zur Klarstellung: Der neu auftauchende Diamant ist keine komplett neue Entdeckung im Open World-Spiel für die Switch. Aber regelmäßig stoßen Spieler*innen darauf und sind überrascht – und vermutlich wird auch der oder die ein oder andere von euch noch nicht davon gewusst haben.

Falls ihr noch weitere Tipps braucht, um in Breath of the Wild und dem Nachfolger Tears of the Kingdom schnell reich zu werden, haben wir diese für euch in zwei Artikeln zusammengefasst.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erschien zum Launch der ersten Switch-Konsole im März 2017. Es gilt vor allem dank seiner interaktiven und komplett frei erkundbaren Spielwelt als Meilenstein der Serie und für Open World-Spielen allgemein. Bei Metacritic steht der Titel bei einer Durchschnittswertung von phänomenalen 97.

Kanntet ihr den respawnenden Diamanten schon? Und habt ihr noch andere Tipps, wie ihr in BotW schnell an Rubine kommen könnt?