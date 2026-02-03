Zelda: Breath of the Wild-Fan entdeckt Diamant in der Spielwelt, der immer wieder erscheint - und der kann auch euch in kurzer Zeit reich machen

Wer in The Legend of Zelda: Breath of the Wild schnell zu Geld kommen möchte, hat einige Möglichkeiten. Eine davon ist der Verkauf von Diamanten bei Händlern, denn die wertvollen Edelsteine spülen euch auf einen Schlag satte 500 Rubine in die Taschen.
Das Problem: Diamanten sind sehr rar und ihr bekommt sie dementsprechend nur selten. Doch mit der Entdeckung eines Fans könnt ihr in vergleichsweise kurzer Zeit viele Edelsteine sammeln – und entsprechend reich werden.
Hohe Wahrscheinlichkeit für einen Diamant-Respawn
User ChrisAftonSr_69 teilte seinen Fund vor einigen Tagen auf Reddit. Unter einem unscheinbaren Felsen irgendwo in Hyrule entdeckte er einen der wertvollen Diamanten. Und dabei handelt es sich offenbar um ein ganz besondere Exemplar, wie ein anderer User anmerkt.
Denn der Felsen lässt den entsprechenden Diamenten regelmäßig neu erscheinen – was ihn natürlich zu einer lukrativen Einkommensquelle macht. Wie oft der Edelstein neu spawnt, lässt sich grob prognostizieren.
User f0xw01f schreibt dazu:
"Wie alle Erzvorkommen und Pflanzen in diesem Spiel hat es eine Chance von 1 %, sich mit jeder Minute, die Link sich in einem anderen Quadratkilometer der Karte befindet, zu regenerieren. Es besteht daher eine Wahrscheinlichkeit von 50 %, dass es nach 69 Minuten wieder erscheint"
Link zum Reddit-Inhalt
Wer also in der Spielwelt von Tears of the Kingdom unterwegs ist, sollte jede Stunde mal an der entsprechenden Stelle vorbeischauen – die Chance, dass dort dann ein neuer Diamant liegt, ist nicht gering.
Und wo finde ich diese Stelle jetzt?
Der Stein befindet die auf den südlichen Ausläufern des Satori-Berges. Der nächstgelegene Schrein/Teleportationspunkt ist der Mo-Ratania-Schrein. Von hier aus benutzt ihr am besten das Flugsegel, um die Stelle in südlicher Richtung zu erreichen. In diesem Reddit-Beitrag ist der Ort mit einem roten Punkt markiert.
Ihr wollt lieber einen Video-Guide? Kein Problem! Der YouTube-Kanal WTF-Gaming zeigt euch in einem kurzen Clip, wie ihr die Stelle mit dem respawnenden Diamant am besten erreicht.
Link zum YouTube-Inhalt
Zur Klarstellung: Der neu auftauchende Diamant ist keine komplett neue Entdeckung im Open World-Spiel für die Switch. Aber regelmäßig stoßen Spieler*innen darauf und sind überrascht – und vermutlich wird auch der oder die ein oder andere von euch noch nicht davon gewusst haben.
Falls ihr noch weitere Tipps braucht, um in Breath of the Wild und dem Nachfolger Tears of the Kingdom schnell reich zu werden, haben wir diese für euch in zwei Artikeln zusammengefasst.
The Legend of Zelda: Breath of the Wild erschien zum Launch der ersten Switch-Konsole im März 2017. Es gilt vor allem dank seiner interaktiven und komplett frei erkundbaren Spielwelt als Meilenstein der Serie und für Open World-Spielen allgemein. Bei Metacritic steht der Titel bei einer Durchschnittswertung von phänomenalen 97.
Kanntet ihr den respawnenden Diamanten schon? Und habt ihr noch andere Tipps, wie ihr in BotW schnell an Rubine kommen könnt?
