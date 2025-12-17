Nach zweitem Diablo 4-Addon ist wohl noch lange nicht Schluss und wir verraten euch, woher unsere Hoffnung kommt

Erst mal ist Mephisto dran, aber dann ist vielleicht noch nicht Schluss.

Seit dem Ende des Vessel of Hatred-DLCs warten Diablo 4-Fans ungeduldig auf eine Fortsetzung. Schließlich kam der Schluss ziemich unvermittelt mit einem Cliffhanger. Inzwischen wissen wir, wann's weitergeht, nämlich am 28. April mit dem nächsten Add-on Lord of Hatred.

Dieses soll das große Finale der Mephisto-Geschichte liefern, aber im GameStar Talk-Interview klang es ganz danach, als könnten da noch mehr Erweiterungen mit ganz anderem Story-Fokus folgen.

Entwickler-Interview schürt Hoffnungen auf weitere Diablo 4-DLCs

Kollege Julius Busch hat für GameStar Talk ein Interview mit Lead Narrative Designer Matt Burns geführt, bei dem es unter anderem um Mephisto geht. Burns erklärt, dass Fans während der gesamten Story auf den Showdown mit dem mächtigen Dämonenlord gewartet haben, der jetzt in Lord of Hatred erfolgen soll.

Exklusive Infos zu Diablo 4: Lord of Hatred - Mephisto ist erst der Anfang | FYNG Talk (Werbung)

Bei der Gelegenheit hat Jules ganz vorsichtig nach einem kleinen Teaser gefragt, was die anderen Großen Übel eigentlich gerade treiben, während sich in Diablo 4 bislang alles um Lilith und Mephisto dreht. "Werden wir vielleicht welche davon zu einem späteren Zeitpunkt noch mal sehen?" Burns antwortet darauf:

Diablo und Baal sind immer noch da. Sie sind nicht verschwunden oder so, aber wir haben uns auf Mephisto als Teil von diesem Zeitalter des Hasses-Story-Arc fokussiert. Also, bei Lord of Hatred geht es wirklich um Mephisto und darum, diese Story abzuschließen. Diablo und Baal sind kein Teil davon. Aber wie ich schon sagte: Sie sind immer noch da draußen und nicht weg.

Die Andeutung bleibt etwas vage und muss sich natürlich nicht zwangsläufig auf Diablo 4 beziehen. Es könnte durchaus auch sein, dass die anderen Großen Übel in einem späteren Spiel zurückkehren. Aber zumindest klingt es im Gesprächskontext zum Thema Lord of Hatred durchaus danach, als könnten da noch mehr DLCs folgen.

Schließlich beendet die kommende Erweiterung eben nur diesen einen Handlungsbogen. Logisch ist auch nur, dass Burns sich zunächst sehr vorsichtig äußert. Falls weitere DLCs folgen, dürfte die Enthüllung noch eine ganze Weile auf sich warten lassen.

Während der Game Awards wurde zunächst mal die Lord of Hatred-Erweiterung vorgestellt, in die wir uns ab dem 28. April stürzen können. Die neue Paladin-Klasse können Vorbesteller*innen schon jetzt spielen. Zum eigentlichen Release-Datum kommen dann aber noch zahlreiche neue Features und Inhalte. Wir haben euch diese im oben verlinkten Artikel zusammengefasst.

Hofft ihr auf weitere DLCs zu Diablo 4? Was würdet ihr euch von diesen erhoffen und wie könnte eurer Meinung nach ein Auftritt von Baal oder Diablo aussehen?