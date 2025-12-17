Nach zweitem Diablo 4-Addon ist wohl noch lange nicht Schluss und wir verraten euch, woher unsere Hoffnung kommt

Im April kommt die Mephisto-Story im Lord of Hatred-DLC zu ihrem Ende. Im GameStar Talk-Interview klingt es aber durchaus, als könnten noch weitere Add-ons folgen.

Samara Summer
17.12.2025 | 16:47 Uhr

Erst mal ist Mephisto dran, aber dann ist vielleicht noch nicht Schluss. Erst mal ist Mephisto dran, aber dann ist vielleicht noch nicht Schluss.

Seit dem Ende des Vessel of Hatred-DLCs warten Diablo 4-Fans ungeduldig auf eine Fortsetzung. Schließlich kam der Schluss ziemich unvermittelt mit einem Cliffhanger. Inzwischen wissen wir, wann's weitergeht, nämlich am 28. April mit dem nächsten Add-on Lord of Hatred.

Dieses soll das große Finale der Mephisto-Geschichte liefern, aber im GameStar Talk-Interview klang es ganz danach, als könnten da noch mehr Erweiterungen mit ganz anderem Story-Fokus folgen.

Entwickler-Interview schürt Hoffnungen auf weitere Diablo 4-DLCs

Kollege Julius Busch hat für GameStar Talk ein Interview mit Lead Narrative Designer Matt Burns geführt, bei dem es unter anderem um Mephisto geht. Burns erklärt, dass Fans während der gesamten Story auf den Showdown mit dem mächtigen Dämonenlord gewartet haben, der jetzt in Lord of Hatred erfolgen soll.

Video starten 25:05 Exklusive Infos zu Diablo 4: Lord of Hatred - Mephisto ist erst der Anfang | FYNG Talk (Werbung)

Bei der Gelegenheit hat Jules ganz vorsichtig nach einem kleinen Teaser gefragt, was die anderen Großen Übel eigentlich gerade treiben, während sich in Diablo 4 bislang alles um Lilith und Mephisto dreht. "Werden wir vielleicht welche davon zu einem späteren Zeitpunkt noch mal sehen?" Burns antwortet darauf:

Diablo und Baal sind immer noch da. Sie sind nicht verschwunden oder so, aber wir haben uns auf Mephisto als Teil von diesem Zeitalter des Hasses-Story-Arc fokussiert. Also, bei Lord of Hatred geht es wirklich um Mephisto und darum, diese Story abzuschließen. Diablo und Baal sind kein Teil davon. Aber wie ich schon sagte: Sie sind immer noch da draußen und nicht weg.

Die Andeutung bleibt etwas vage und muss sich natürlich nicht zwangsläufig auf Diablo 4 beziehen. Es könnte durchaus auch sein, dass die anderen Großen Übel in einem späteren Spiel zurückkehren. Aber zumindest klingt es im Gesprächskontext zum Thema Lord of Hatred durchaus danach, als könnten da noch mehr DLCs folgen.

Schließlich beendet die kommende Erweiterung eben nur diesen einen Handlungsbogen. Logisch ist auch nur, dass Burns sich zunächst sehr vorsichtig äußert. Falls weitere DLCs folgen, dürfte die Enthüllung noch eine ganze Weile auf sich warten lassen.

Mehr zum kommenden DLC:
Diablo 4 Lord of Hatred angekündigt: DLC bringt zwei neue Klassen und den Paladin können Vorbesteller schon ab sofort spielen
von Samara Summer
Diablo 4 Lord of Hatred angekündigt: DLC bringt zwei neue Klassen und den Paladin können Vorbesteller schon ab sofort spielen
Diablo 4 Lord of Hatred: So funktionieren die neue Paladin-Klasse und seine Eide
von Kevin Itzinger
Diablo 4 Lord of Hatred: So funktionieren die neue Paladin-Klasse und seine Eide

Während der Game Awards wurde zunächst mal die Lord of Hatred-Erweiterung vorgestellt, in die wir uns ab dem 28. April stürzen können. Die neue Paladin-Klasse können Vorbesteller*innen schon jetzt spielen. Zum eigentlichen Release-Datum kommen dann aber noch zahlreiche neue Features und Inhalte. Wir haben euch diese im oben verlinkten Artikel zusammengefasst.

Hofft ihr auf weitere DLCs zu Diablo 4? Was würdet ihr euch von diesen erhoffen und wie könnte eurer Meinung nach ein Auftritt von Baal oder Diablo aussehen?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Diablo 4
Amazon
Diablo 4
ab 49,99 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Diablo 4

Diablo 4

Genre: Rollenspiel

Release: 06.06.2023 (PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 22 Minuten

Nach zweitem Diablo 4-Addon ist wohl noch lange nicht Schluss und wir verraten euch, woher unsere Hoffnung kommt

vor einer Stunde

Exklusive Infos zu Diablo 4: Lord of Hatred - Mephisto ist erst der Anfang | FYNG Talk (Werbung)

vor 4 Tagen

Diablo 4 Lord of Hatred: So funktionieren die neue Paladin-Klasse und seine Eide

vor 5 Tagen

Diablo 4 Season 11 – Schnell leveln: So erreicht ihr Stufe 60 in unter 2 Stunden

vor 5 Tagen

Diablo 4 Lord of Hatred angekündigt: DLC bringt zwei neue Klassen und den Paladin können Vorbesteller schon ab sofort spielen
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Gratis-Skin für Arc Raiders: So schnappt ihr euch die The Finals-Belohnung

vor 6 Minuten

Gratis-Skin für Arc Raiders: So schnappt ihr euch die The Finals-Belohnung
Nach zweitem Diablo 4-Addon ist wohl noch lange nicht Schluss und wir verraten euch, woher unsere Hoffnung kommt

vor 19 Minuten

Nach zweitem Diablo 4-Addon ist wohl noch lange nicht Schluss und wir verraten euch, woher unsere Hoffnung kommt
Stardew Valley 1.7: ConcernedApe verrät das erste Feature, mit dem sich ein Neustart auf jeden Fall lohnt   1  

vor 4 Stunden

Stardew Valley 1.7: ConcernedApe verrät das erste Feature, mit dem sich ein Neustart auf jeden Fall lohnt
Fallout: Kommt Staffel 3? Executive Producer der Amazon-Serie verrät, was der aktuelle Stand ist

vor 5 Stunden

Fallout: Kommt Staffel 3? Executive Producer der Amazon-Serie verrät, was der aktuelle Stand ist
mehr anzeigen