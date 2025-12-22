Diablo 4-Fans umgehen den nervigen Season 11-Grind - und mit dieser Taktik bringt auch ihr eure Charaktere super schnell auf Maxlevel

Azmodan hat es aktuell nicht leicht. Denn er stirbt schon, bevor er spawnt.

Mit Season 11 von Diablo 4 sind viele Spieler*innen wieder voll im Schnetzel-Fieber. Neue Season-Mechaniken, der Paladin und frische Builds sorgen zwar für Motivation, aber längeres Grinden bleibt auch diesemal nicht aus. Insbesondere wenn es um Azmodan geht, dessen göttliche Gabe nur schwer aufzuleveln ist.

Warum Azmodan plötzlich auf "Normal" fällt

In Season 11 ist Azmodan ein zentraler Bestandteil des Season-Fortschritts. Um seine Göttliche Gabe vollständig auszubauen, müsst ihr ihn insgesamt 300 Mal besiegen. Pro Kill gibt es fünf Fortschrittspunkte. Ein Kampf gegen Azmodan kann dabei gerne einmal mehrere Minuten dauern, schließlich ist er ein vollwertiger Open-World-Boss.

Allerdings ist der Fortschritt unabhängig vom gewählten Schwierigkeitsgrad. Egal ob auf "Normal" oder "Qual 4": Jeder Kill zählt gleich viel.

Gerade für erfahrene Spieler, die Azmodan auch auf hohen Schwierigkeitsgraden problemlos besiegen könnten, ergibt es also schon rein rechnerisch Sinn, auf "normal" zu kämpfen. So erledigen sie den Boss im Akkord und bekommen denselben Fortschritt für seine Essenz.

Azmodans "Essenz der Sünde" ist besonders attraktiv. Ab Rang 5 erhalten Spieler*innen unter anderem zusätzliche Aktivitätsschlüssel, was langfristig mehr Inhalte und effizienteren Fortschritt bedeutet. Wer viel spielen will, kommt um diesen Grind kaum herum.

Perfekt zum Powerleveln

Aber selbst wenn ihr gar keine Lust habt, sechs Stunden lang Azmodan umzuhauen, solltet ihr den Umstand nutzen, dass gerade hochstufige Spieler*innen für euch den ansonsten schweren Weltboss erledigen. Denn Erfahrungspunkte werden geteilt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wenn ihr mit einem Stufe-1-Charakter dort herumsteht, macht ihr beim ersten Kill direkt zehn Stufen. Danach wird es zwar weniger, aber immer noch deutlich mehr, als wenn ihr normalen Content spielen würdet.

Zudem sammelt ihr Ruf bei Hadriel. Das bedeutet, dass ihr einfach AFK bei Azmodan rumsteht, euch auf Maxlevel ziehen lasst und danach direkt mehrere Truhen bei Hadriel abholen könnt. Somit habt ihr sofort Endgame-Ausrüstung, ohne auch nur eine Fähigkeit genutzt zu haben.

Wie gut das funktioniert? Während wir den Artikel geschrieben haben, ist unser Char ganze 45 Stufen aufgestiegen. Diablo 4 lief dabei lediglich im Hintergrund. Entscheidet also selbst.

Habt ihr Azmodan auch schon auf Normal gefarmt – oder bleibt ihr bewusst auf höheren Stufen?