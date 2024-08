Diablo 4-Spieler überspringt dank Bug ganze 34 Level und das nur mit einem Dolch

Die Umbracrux ist ein Dolch, der die einzigartige Fähigkeit besitzt, Schatten-Totems zu beschwören. Ausgerechnet die könnten nun die Ursache für den Bug sein.

Die fünfte Season oder auch die "Saison der Höllenhorden" von Diablo 4 ist seit dem 6. August in vollem Gange. Während ihr euch also frisch in den Grind stürzen könnt, haben einige Spieler*innen eine kleine Abkürzung entdeckt, dank der sie massenweise Levels überspringen konnten.

Bestimmter Dolch hat einen Bug, der Erfahrungspunkte regnen ließ

Vom Bug betroffen ist der Dolch Umbracrux, den nur die Jäger-Klasse ausrüsten kann. Als Spieler*innen bestimmte Bosse mit diesem Dolch gelegt haben, regnete es Millionen von Erfahrungspunkten. Auf Reddit teilt Neamins ein Video, das den eigenen Levelaufstieg von Level 29 bis zu Level 63 in einer einzigen Sekunde zeigt:

Neamins ist hierbei kein Einzelfall. Auf Reddit teilen mehrere User die Erfahrung, dass sie plötzlich haufenweise Levels überspringen. Die Gemeinsamkeit zwischen ihnen liegt dabei eindeutig im Einsatz der Umbracrux.

Mittlerweile ist der Bug deaktiviert und die Entwickler*innen sitzen an der Fehlerbehebung

Wenn ihr eurem oder eurer Jäger*in nun selbst die Umbracrux ausrüsten möchtet, um einige Levels zu überspringen, müssen wir euch enttäuschen. Die Entwickler*innen haben schnell reagiert und den besonderen Effekt des Dolches deaktiviert, der auch der Auslöser des Bugs zu sein scheint.

Der Community Director von Diablo 4, Adam Fletcher, hat sich dazu in den offiziellen Foren bereits wie folgt übersetzt geäußert:

„Das Team wurde auf ein Problem aufmerksam gemacht, bei dem Spieler*innen eine beträchtliche Menge an Erfahrung erlangen konnten, wenn sie bestimmte Bosse mit der einzigartigen Waffe "Die Umbracrux" besiegen. Wir werden die einzigartige Kraft für diese Waffe deaktivieren, während wir an einer Lösung für dieses Problem arbeiten. Das bedeutet, dass Spieler*innen mit dieser Waffe nicht mehr in der Lage sein werden, ein Schatten-Totem zu spawnen. Spieler*innen können diese Waffe immer noch finden und technisch gesehen auch ausrüsten, aber sie können die einzigartige Kraft nicht nutzen, solange wir diese deaktiviert haben.“ Adam Fletcher, Community Director von Diablo 4

Sobald das Entwicklungsteam eine endgültige Lösung gefunden hat, werden sie diese öffentlich kommunizieren und die einzigartige Kraft der Umbracrux wieder freischalten.

Das ist nicht der einzige Bug in der 5. Season – und der andere bleibt bestehen

Das ist nicht der einzige Bug, der euch zu Beginn von Season 5 das Leben vereinfacht hat. In diesem Artikel haben wir darüber berichtet, dass ihr aktuell eure Tempering-Rezepte von der letzten Season verwenden könnt:

Dadurch könnt ihr zwar nicht massenweise Levels überspringen, jedoch euch anhand eurer legendären Rezepte (falls vorhanden) den Prozess erheblich vereinfachen. Das Beste daran ist, dass auch dieser Bug den Entwickler*innen bekannt ist, sie ihn jedoch für die fünfte Season beibehalten wollen.

