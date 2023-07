Blizzard vor Season 1-Start: 'Ihr habt in Diablo 4 nichts mehr zu tun? Dann spielt doch was anderes!'

Blizzard richtet sich an alle, die in Diablo 4 nichts mehr zu tun haben.

Die Höllenpforten von Diablo 4 sind seit Anfang Juni geöffnet und ab dem 20. Juli gibt es mit dem Start der ersten Season endlich neue Inhalte. Spieler*innen, die sich mittlerweile einen Max-Level-Charakter hochgezüchtet haben, haben bis dahin wohl nichts mehr zu tun – aber nicht so wild, "spielt bis Season 1 doch einfach mal was anderes", sagt Blizzard (via Gamesradar).

Blizzard freut sich, wenn ihr zu Diablo 4 zurückkommt

Habt ihr alles erreicht und all das erledigt, was ihr im Spiel für wichtig haltet (zum Beispiel die Kampagne zu beenden oder alle Lilith-Statuen zu finden), dann macht eine Pause, rät Joseph Piepiora im Season 1-Livestream vom vergangenen Donnerstag.

Die erste Season biete schließlich die perfekte Gelegenheit, wieder zu Diablo 4 zurückzukehren, da viele neue Inhalte auf euch warten, erklärt der Game Director weiter.

Wer die erste Season von Diablo 4 spielen will, muss sich zwangsläufig einen neuen Charakter erstellen und startet wieder auf Level 1. Bis zum Season-Start könnt ihr euch deshalb also zurücklehnen, ohne Angst zu haben, dass euch andere Spieler*innen den Rang ablaufen. "Seasons ermöglichen einen Neuanfang für alle und stellen sicher, dass alle Spieler*innen den gleichen Startpunkt finden", so Diablo-Development Boss Rod Fergusson.

Season 1 steht in den Startlöchern

Alles wichtige zu Season 1: Übrigens fand vor wenigen Tagen ein Livestream statt, auf dem Blizzard nicht nur das Startdatum (20. Juli 2023) der ersten Season bekannt gegeben hat, sondern auch einige weitere Infos. Alles wichtige zur ersten Season haben wir in der unteren GamePro-Übersicht für euch zusammengefasst:

Diablo 4 Season 1 Die wichtigsten Infos und Neuerungen aus dem Livestream im Überblick von Dennis Michel

Und den offiziellen Trailer zur ersten Diablo 4-Season könnt ihr hier anschauen:

1:14 Diablo 4: Season 1 verrät im Trailer, wann es losgeht

Klage gegen Activision Blizzard: Im Juli 2021 wurde gegen den Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen eingereicht. Alle Infos zu den Vorwürfen und was sich seither getan hat findet ihr hier.

Alles, was ihr über den Battle Pass wissen müsst: Zusätzlich zu den neuen Infos zur anstehenden Season, hat Blizzard bereits vor einigen Wochen aufgeschlüsselt, wie viel euch der Battle Pass kosten wird, was drin steckt und mehr. Alle Infos dazu findet ihr in dieser Übersicht:

Diablo 4 Battle Pass Was er kostet, was drin steckt und wann er erscheint von Dennis Michel

Diablo 4 ist am 06. Juni 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erschienen. Im ausführlichen GamePro-Test haben wir den neuen Ableger zum besten der Reihe gekürt.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Habt ihr noch Dinge in Diablo 4 zu erledigen oder ist bei euch mittlerweile die Luft raus und ihr wartet sehnsüchtig auf Season 1?