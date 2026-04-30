Diablo 4 Lord of Hatred - Horadrimwürfel: Alle Rezepte und ihre Effekte im Überblick

Der Horadrimwürfel verändert komplett, wie ihr mit Gear umgeht.

Mittlerweile gehört der Horadrimwürfel zu Diablo dazu, wie Loot, Dämonen und die Barbaren-Klasse. Doch in jedem Teil der Reihe nimmt er eine andere Rolle ein. So auch in Diablo 4: Lord of Hatred, wo der Würfel dafür genutzt wird, Gegenstände auf ganz neue Art zu modifizieren.

Um den Würfel zu bekommen, müsst ihr gar nicht viel tun. Spielt durch die neue Kampagne und ihr erhaltet den Würfel im letzten Drittel der Geschichte, wenn ihr ein altes Grab der Horadrim plündert.

Danach steht der Würfel auf dem Marktplatz von Temis, wo dann auch schon alle Funktionen freigeschaltet sind. Ab diesem Zeitpunkt lassen Gegner auch die passenden Materialien fallen, die ihr für die einzelnen Rezepte im Würfel braucht.

11:45 12 Minuten Gameplay aus Diablo 4 Lord of Hatred: Der Start des Addons samt Bosskampf und neuem Gebiet

Autoplay

Die Funktionen des Horadrimwürfels

Die Beschreibungen der einzelnen Funktionieren sind leider nicht ganz eindeutig, daher gehen wir das Wichtigste kurz mit euch durch.

Ausrüstungsmodifikation

Die erste Option des Würfels bezieht sich auf die Veränderung von Affixen bei Gegenständen. Hier ist es wichtig, dass ihr Items damit kaputt machen könnt – auch bricken genannt. Überlegt euch das also genau, wenn ein Gegenstand eigentlich schon gute Werte hat.

Affix hinzufügen

Mit dieser Funktion fügt ihr ein zufälliges Affix hinzu. Im ersten Moment wirkt es sinnlos, da es bei Schmieden schon die Härtung gibt und ihr nicht beide Funktionen gleichzeitig nutzen könnt. Aber es lohnt sich, wenn ihr versucht, gezielt ein neues Affix hinzuzufügen, wenn ihr zuvor eines entfernt habt.

Was ihr dafür braucht:

1x gewöhnlicher, magischer, seltener oder legendärer Gegenstand

1x Großer Urstaub

5x Roher Urstaub

Optional: Abstimmungsprisma

Affix hinzufügen

Chaotisches Neuwürfeln

Hier ersetzt ihr ein zufälliges Affix durch etwas, was ihr mit dem Prisma selbst bestimmt. Das lohnt sich, wenn ein Gegenstand mehrere schlechte Werte hat.

Was ihr dafür braucht:

1x magischer, seltener oder legendärer Gegenstand

1x Veredelter Urstaub

15x Roher Urstaub

Optional: Abstimmungsprisma

Chaotisches Neuwürfeln

Fokussiertes Neuwürfeln

Hier ersetzt ihr ein spezielles Affix, das ihr durch das Prisma bestimmt durch ein zufälliges neues. Das solltet ihr nutzen, wenn ein Gegenstand zwei schlechte Affixe hat. Ersetzt das eine durch den Horadrimwürfel und das andere beim Okkultisten.

Was ihr dafür braucht:

1x magischer, seltener oder legendärer Gegenstand

1x Veredelter Urstaub

15x Roher Urstaub

Optional: Abstimmungsprisma

Fokussiertes Neuwürfeln

Affix entfernen

Hier wird das Affix entfernt, was ihr durch das Prisma bestimmen könnt. Das funktioniert aber nicht mit legendären Gegenständen. Hier müsst ihr eine der Neuwürfel-Funktionen nutzen.

Was ihr dafür braucht:

1x magischer oder seltener Gegenstand

1x Veredelter Urstaub

15x Roher Urstaub

Optional: Abstimmungsprisma

Affix entfernen

Gegenstände transfigurieren

Falls ihr Season 11 gespielt habt, dann wisst ihr ungefähr, was diese Funktion macht, denn sie entspricht der Heiligung, die ihr damals in der heiligen Schmiede ausführen konntet.

Euer Gegenstand bekommt mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Bonus, ist danach aber nicht mehr anpassbar. Nutzt diese Funktion nur, wenn ein Gegenstand perfekt ist und auch voll aufgewertet ist.

Hier könnt ihr nur zwei Prismen nutzen. Mit dem legendären Prisma bekommt ihr weniger starke Boni, aber bei dem Prozess kann auch nichts schiefgehen, sodass ihr etwas Negatives herausbekommt. Einzigartige Prismen hingegen sind nur bei Halsketten nutzbar und garantieren euch eine zusätzliche legendäre Eigenschaft.

Was ihr dafür braucht:

1x legendärer, einzigartiger oder mythischer Gegenstand

1x Unberechenbarer Urstaub

Optional: Abstimmungsprisma

Gegenstände transfigurieren

Einzigartige Eigenschaft neu auswürfeln

Eine der besten Funktionen. Wenn ihr ein einzigartiges Item habt, aber der einzigartige Effekt furchtbar gerollt ist, dann könnt ihr ihn hier nochmal neu würfeln, um vielleicht ein besseres Ergebnis zu bekommen.

Was ihr dafür braucht:

1x vermachter einzigartiger Gegenstand

1x Eingestimmter Urstaub

100 Roher Urstaub

Einzigartige Eigenschaft neu auswürfeln

Gegenstandsmutation

Die zweite Option des Würfels ermöglicht euch, selbst Gegenstände zu kreieren. Das ist besonders praktisch bei einzigartigen Gegenständen, aber auch legendäre Items lassen sich mit perfekten Rolls erzeugen.

Transmutation: 3 zu 1

Wenn euer Inventar überläuft und ihr zu viele Gegenstände desselben Typs habt, dann könnt ihr sie mit dieser Funktion zerstören, um einen zufälligen Gegenstand derselben Kategorie und Qualität zu erhalten.

Das funktioniert auch mit Runen und den neuen Talismanen.

Was ihr dafür braucht:

3x Gegenstände desselben Types

Transmutation: 3 zu 1

Einzigartige Gegenstände zurückführen

Falls ihr schon einmal vor dem Problem standet, dass ihr dreimal dasselbe einzigartige Item hattet und alle drei waren schlecht gerollt, dann könnt ihr sie nun fusionieren und denselben Gegenstand dadurch nochmal mit neuen Werten erschaffen.

Was ihr dafür braucht:

3x einzigartige Gegenstände desselben Types

Einzigartige Gegenstände zurückführen

Aufwertung auf Einzigartig

Diese Funktion werdet ihr lieben, wenn ihr einen spezifischen Build spielen wollt, aber das passende Item nicht fällt. Braucht ihr zum Beispiel eine einzigartige Zweihandaxt, dann legt in den Würfel eine weiße Zweihandaxt und die Zutaten. Dann erschafft ihr mit dem Würfel eine der einzigartigen Zweihandäxte des Spiels.

Zwar könnt ihr hier immer noch Pech haben und in manchen Kategorien gibt es mehr Gegenstände als andere, aber es ist so sehr leicht spezifische Gegenstände zu bekommen

Was ihr dafür braucht:

1x gewöhnlicher Gegenstand

1x Verbesserter Urstaub

10x Roher Urstaub

Aufwertung auf Einzigartig

Auf legendär aufwerten

Plötzlich werden gelbe, seltene Gegenstände wieder interessant. Solltet ihr einmal ein seltenes Item finden, das perfekte Rolls hat, dann könnt ihr es jetzt zu einem legendären Item machen.

Was ihr dafür braucht:

1x seltener Gegenstand

1x Reiner Urstaub

15x Roher Urstaub

Optional: Abstimmungsprisma

Auf legendär aufwerten

Set-Talismanzauber neu auswürfeln

Set-Gegenstände zu vervollständigen kann eine Qual sein. Da hat man einen Gegenstand doppelt, aber es fehlt ein spezifisches Teil, um den 5er-Bonus voll zu bekommen.

Nun nicht mehr. Mit dieser Funktion könnt ihr doppelte Set-Gegenstände in einen zufällig anderen desselben Sets umrollen.

Was ihr dafür braucht:

1x Setzauber

25x Roher Urstaub

50x Erfülltes Horadrisches Harz

Set-Talismanzauber neu auswürfeln

Einzigartigen Talismanzauber herstellen

Einzigartige Talismane enthalten den einzigartigen Effekt von Gegenständen und machen so den Ausrüstungs-Slot frei für etwas anderes.

Mit dieser Funktion könnt ihr den einzigartigen Effekt eines Gegenstandes auf einen Talisman übertragen und macht diese Funktion wohl zu einer der mächtigsten im Endgame.

Was ihr dafür braucht:

1x vermachter einzigartiger Gegenstand

3x beliebige einzigartige Talismanzauber

1x Verbesserter Urstaub

50x Roher Urstaub

100x Erfülltes Horadrisches Harz

Einzigartigen Talismanzauber herstellen

Verschmelzung

Diese Funktion ist etwas geheimnisvoll und wir werden später ergänzen, was sie wirklich macht. Ihr könnt Verbrauchsgegenstände, sockelbare Items und Dungeonschlüssel damit aufwerten. Die Anzahl ist aber unterschiedlich und Sockel sockelbare Gegenstände überschneiden sich stark mit dem Juwelier.

Wir ergänzen, wenn mehr bekannt ist.

Was ihr dafür braucht:

kombinierbare Gegenstände

Verschmelzung

Runenherstellung

Mit dieser Funktion des Würfels könnt ihr endlich gezielt legendäre Runen herstellen. Bei Juwelier war das immer ein Glücksspiel, da Runen zufällig ausgewürfelt wurden.

Runenherstellung

Nun braucht ihr nur noch eine spezifische magische Rune, fünf seltene Runen des anderen Typs und eine legendäre Rune des anderen Typs.

Mit Typ ist gemeint, dass Ritual-Runen Anrufungs-Runen benötigen und umgekehrt.