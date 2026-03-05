Diablo 4: Der Warlock ist die pure Eskalation – Wir haben ihn gleich vierfach gespielt

Wer dem neuen Warlock in Diablo 4: Lord of Hatred Böses will, könnte ihn als Hansdampf in allen Gassen beschimpfen – zumindest auf dem Papier. Er beschwört bösartige Kreaturen wie ein Totenbeschwörer, pfeffert Feinden Magie um die Ohren wie eine Zauberin oder verwandelt sich selbst in ein Monster wie ein Druide.

Deswegen ist unser Kollege Dimi für die GameStar bis nach Irvine, Kalifornien, ins Hauptquartier von Blizzard geflogen, um insgesamt vier Builds des Warlocks ausführlich exklusiv anzutesten. Und einen Pluspunkt können wir euch schon vorher verraten: Blizzards Warlock-Plan über drei Diablo-Spiele geht auf.