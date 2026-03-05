50 Aufrufe
Diablo 4: Der Warlock ist die pure Eskalation – Wir haben ihn gleich vierfach gespielt
Wer dem neuen Warlock in Diablo 4: Lord of Hatred Böses will, könnte ihn als Hansdampf in allen Gassen beschimpfen – zumindest auf dem Papier. Er beschwört bösartige Kreaturen wie ein Totenbeschwörer, pfeffert Feinden Magie um die Ohren wie eine Zauberin oder verwandelt sich selbst in ein Monster wie ein Druide.
Deswegen ist unser Kollege Dimi für die GameStar bis nach Irvine, Kalifornien, ins Hauptquartier von Blizzard geflogen, um insgesamt vier Builds des Warlocks ausführlich exklusiv anzutesten. Und einen Pluspunkt können wir euch schon vorher verraten: Blizzards Warlock-Plan über drei Diablo-Spiele geht auf.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.