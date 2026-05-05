Das legendäre Diablo 4 Kuhlevel ist real und in Lord of Hatred könnt ihr es endlich betreten

Es gibt kein geheimes Kuhlevel? Zumindest behauptete Blizzard das, bis einige Fans nun endlich das Geheimnis gelüftet haben.

Profilbild von Stephan Zielke

Stephan Zielke
05.05.2026 | 18:35 Uhr

Mit Lord of Hatred geht es endlich dem Kuhkönig an den Kragen. Mit Lord of Hatred geht es endlich dem Kuhkönig an den Kragen.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Jede Woche ein exklusiver Podcast
Jede Woche zwei exklusive Newsletter aus der Redaktion
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Schon seit Jahren fragen sich die Spieler*innen von Diablo 4, ob sich nicht auch in diesem Teil irgendwo das legendäre Kuhlevel verstecken könnte. Hinweise gab es viele und einige geheimnisvolle Items liegen seit Jahren in dem einen oder anderen Inventar, ohne dass man so richtig wusste, ob sie wichtig sind oder nicht.

Mit Lord of Hatred hat die Suche ein Ende.

Eine echte Serien-Tradition

Das Kuhlevel ist ein Easter Egg, das seit Diablo 2 nun schon fester Bestandteil der Serie ist. In Diablo 1 gab es einen Scherz unter den Fans, dass es ein geheimes Level geben würde, das mit der einen Kuh in Tristram zusammenhängen würde, was viele Spieler*innen dazu veranlasste, stundenlang eine hilflose Kuh mit Klicks zu belästigen. Ohne Ergebnis. Denn da gab es noch kein Kuhlevel.

Video starten 11:45 12 Minuten Gameplay aus Diablo 4 Lord of Hatred: Der Start des Addons samt Bosskampf und neuem Gebiet

Blizzard griff den Spaß der Spieler*innen allerdings auf und implementierte eine Armee marodierender Kühe in Diablo 2, die ihr nur mit einem speziellen Rezept des Horadrim Würfels erreichen konntet. Auch in Diablo 3 könnt ihr den Kuhkönig herausfordern, wenn ihr eine spezielle Waffe herstellt oder bestimmte Goblins tötet.

Nur Diablo 4 ging bisher leer aus.

Drei Jahre Forschung auf Discord

Seit dem Release von Diablo 4 suchen einige eifrige Fans in einem speziellen Discord nach dem Kuhlevel. Viele Spuren führten zu Gegenständen, die keinen Zweck zu erfüllen schienen, aber dann bestimmte Orte öffnen konnten.

In Vessel of Hatred gab es weitere Hinweise und zusätzliche Items. Aber die Suche hing fest.

Mit Lord of Hatred gibt es weitere Gegenstände und auch den Horadrim Würfel, der bisher bei jedem Kuhlevel eine entscheidende Rolle spielte. Und tatsächlich lassen sich einige der bisher nutzlosen Gegenstände endlich kombinieren.

Diablo 4 Lord of Hatred - Horadrimwürfel: Alle Rezepte und ihre Effekte im Überblick
von Stephan Zielke
Diablo 4 Tierlist: Die besten Klassen für Lord of Hatred und Season 13
von Stephan Zielke

Die Kuhinsel und ihr König

Wenn ihr drei Gegenstände im Würfel vereint – Ausdauertrank aus Diablo 4, Verrostete Bartaxt aus Vessel of Hatred und Neyrelle’s Hand aus Lord of Hatred – dann bekommt ihr eine spezielle Trophäe: Trophy of the Faithful.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Benutzt diese und ihr bekommt nicht nur ein Moo-Emote, sondern auch Zugang zur Kuhinsel auf Skovos. Dort könnt ihr jeden Dienstag ein Portal zum Kuhkönig öffnen, dem ihr ein besonderes mythisches Item abluchsen könnt: seine Krone.

Sie ist vollkommen nutzlos, aber ihr habt das gute Gefühl, endlich das Rätsel gelöst zu haben.

Doch wie kommt man denn jetzt genau auf die Insel und bekommt alle Gegenstände? Das verraten wir euch auf Seite 2.

1 von 5

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Diablo 4: Lord of Hatred

Diablo 4: Lord of Hatred

Genre: Rollenspiel

Release: 28.04.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Das legendäre Diablo 4 Kuhlevel ist real und in Lord of Hatred könnt ihr es endlich betreten

vor einer Stunde

Diablo 4-Spieler warnt: Benutzt nicht eure Tribute der Rüstung für die Unterstadt, wenn ihr mythische Items farmen wollt

vor 5 Tagen

Diablo 4 Lord of Hatred - Horadrimwürfel: Alle Rezepte und ihre Effekte im Überblick

vor 6 Tagen

Was wusste Jules? Der seltsame Fall des PietSmiet-Kults

vor 6 Tagen

Diablo 4 Tierlist: Die besten Klassen für Lord of Hatred und Season 13
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Der neue Resident Evil-Film spielt zwar parallel zu RE2 und RE3 und hat einen düsteren Verfolger, dabei soll es sich aber nicht um einen Nemesis handeln

vor 8 Minuten

Der neue Resident Evil-Film spielt zwar parallel zu RE2 und RE3 und hat einen düsteren Verfolger, dabei soll es sich aber nicht um einen Nemesis handeln
LEGO-Fan entdeckt in Anleitung den größten Klo-Faux Pas, den es gibt und fixt ihn

vor 53 Minuten

LEGO-Fan entdeckt in Anleitung den größten Klo-Faux Pas, den es gibt und fixt ihn
Das legendäre Diablo 4 Kuhlevel ist real und in Lord of Hatred könnt ihr es endlich betreten

vor einer Stunde

Das legendäre Diablo 4 Kuhlevel ist real und in Lord of Hatred könnt ihr es endlich betreten
Nicht nur die Schweizer wissen, wie man Uhren macht – der China-Gigant kommt aus dem Nichts mit dieser wunderschönen Smartwatch!

vor einer Stunde

Nicht nur die Schweizer wissen, wie man Uhren macht – der China-Gigant kommt aus dem Nichts mit dieser wunderschönen Smartwatch!
mehr anzeigen