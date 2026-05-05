Das legendäre Diablo 4 Kuhlevel ist real und in Lord of Hatred könnt ihr es endlich betreten

Mit Lord of Hatred geht es endlich dem Kuhkönig an den Kragen.

Schon seit Jahren fragen sich die Spieler*innen von Diablo 4, ob sich nicht auch in diesem Teil irgendwo das legendäre Kuhlevel verstecken könnte. Hinweise gab es viele und einige geheimnisvolle Items liegen seit Jahren in dem einen oder anderen Inventar, ohne dass man so richtig wusste, ob sie wichtig sind oder nicht.



Mit Lord of Hatred hat die Suche ein Ende.

Eine echte Serien-Tradition

Das Kuhlevel ist ein Easter Egg, das seit Diablo 2 nun schon fester Bestandteil der Serie ist. In Diablo 1 gab es einen Scherz unter den Fans, dass es ein geheimes Level geben würde, das mit der einen Kuh in Tristram zusammenhängen würde, was viele Spieler*innen dazu veranlasste, stundenlang eine hilflose Kuh mit Klicks zu belästigen. Ohne Ergebnis. Denn da gab es noch kein Kuhlevel.

11:45 12 Minuten Gameplay aus Diablo 4 Lord of Hatred: Der Start des Addons samt Bosskampf und neuem Gebiet

Autoplay

Blizzard griff den Spaß der Spieler*innen allerdings auf und implementierte eine Armee marodierender Kühe in Diablo 2, die ihr nur mit einem speziellen Rezept des Horadrim Würfels erreichen konntet. Auch in Diablo 3 könnt ihr den Kuhkönig herausfordern, wenn ihr eine spezielle Waffe herstellt oder bestimmte Goblins tötet.

Nur Diablo 4 ging bisher leer aus.

Drei Jahre Forschung auf Discord

Seit dem Release von Diablo 4 suchen einige eifrige Fans in einem speziellen Discord nach dem Kuhlevel. Viele Spuren führten zu Gegenständen, die keinen Zweck zu erfüllen schienen, aber dann bestimmte Orte öffnen konnten.

In Vessel of Hatred gab es weitere Hinweise und zusätzliche Items. Aber die Suche hing fest.

Mit Lord of Hatred gibt es weitere Gegenstände und auch den Horadrim Würfel, der bisher bei jedem Kuhlevel eine entscheidende Rolle spielte. Und tatsächlich lassen sich einige der bisher nutzlosen Gegenstände endlich kombinieren.

Die Kuhinsel und ihr König

Wenn ihr drei Gegenstände im Würfel vereint – Ausdauertrank aus Diablo 4, Verrostete Bartaxt aus Vessel of Hatred und Neyrelle’s Hand aus Lord of Hatred – dann bekommt ihr eine spezielle Trophäe: Trophy of the Faithful.

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Benutzt diese und ihr bekommt nicht nur ein Moo-Emote, sondern auch Zugang zur Kuhinsel auf Skovos. Dort könnt ihr jeden Dienstag ein Portal zum Kuhkönig öffnen, dem ihr ein besonderes mythisches Item abluchsen könnt: seine Krone.

Sie ist vollkommen nutzlos, aber ihr habt das gute Gefühl, endlich das Rätsel gelöst zu haben.

Doch wie kommt man denn jetzt genau auf die Insel und bekommt alle Gegenstände? Das verraten wir euch auf Seite 2.