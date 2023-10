Da freut sich diese Jägerin: Bald kommt ihr einfacher an super seltene einzigartige Gegenstände.

Die sogenannten "Uber Uniques", also die seltensten einzigartigen Items in Diablo 4 waren für die meisten Spieler*innen bisher geradezu unerreichbar. In der Regel bewunderte der Großteil der Fans die Funde eher in Social Media-Posts, als sie selbst in ihren Besitz zu bringen. Mit dem Start von Season 2 soll sich das aber laut Game Director Joseph Piepiora ändern.

Blizzard verspricht mehr Uber Uniques zum Start von Season 2

Die zweite Saison in Diablo 4 steht vor der Tür. Sie startet am 17. Oktober, an dem sie direkt die erste Season ablöst. Den Änderungen, die mit dem entsprechenden Patch kommen, widmet Blizzard gleich zwei Livestreams, von denen einer bereits stattfand.

Im diesem ersten Info-Talk hat Piepiora eine spannende Aussage zu den seltenen Gegenständen getroffen:

Ihr werdet absolut Leute kennen, die Uber Uniques haben, nachdem das [Update] live gegangen ist.

Er erklärte in diesem Zuge auch gleich, wie ihr künftig an die begehrten Items kommen könnt. Das hängt nämlich mit den Endgame-Bossen zusammen. Zunächst müsst ihr den bereits bekannten Varshan oder den neuen Galvanic Saint auf Weltstufe 4 töten. Diese werfen Materialien ab, mit denen ihr einen weiteren neuen Boss beschwören könnt.

Bei diesem handelt es sich um den neuen Level 100-Endgegner King of Maggots, also auf Deutsch: König der Maden. Und dieser wiederum wirft beim Ableben Uniques und eben sogar Uber Uniques ab.

Hier könnt ihr euch den aktuellen Trailer zur zweiten Season ansehen:

Diablo 4 Season 2-Deep Dive enthüllt neue Fähigkeiten, Rüstungsmechanik und mehr

Allerdings werdet ihr mit Letzteren auch sicher nicht überhäuft, da es sich immer noch um kleine Dropchancen handelt und ja auch ein wenig Vorarbeit notwendig ist. Aber: "Es gibt eine Art, sie spezifisch zu farmen, die nach Duriel [ebenfalls ein Boss, Anmerkung der Redaktion] beginnt.", fügt der Game Director außerdem noch an.

Was ist noch neu ab Season 2?

Im Stream wurde zusätzlich zu einem ganzen Haufen kleiner Änderungen und Quality of Life-Verbesserungen auch angekündigt, dass ihr künftig schneller levelt. Ihr sollt Level 100 jetzt 40% flotter erreichen. Daneben hat sich Blizzard einigen Kritikpunkten aus der Community angenommen und beispielsweise das Mount verbessert.

Alle Ankündigungen findet ihr in unserem Übersichtsartikel:

Natürlich wurde auch das Thema der zweiten Season näher vorgestellt. Alles dreht sich dieses Mal um den Vampir Lord Zir und seine Schergen. Ihr selbst bekommt gegen sie 22 Blutsauger-Fähigkeiten an die Hand und eine neue NPC-Begleiterin namens Erys.

Am nächsten Dienstag, dem 10. Oktober gibt es dann den zweiten Livestream mit noch mehr Infos. Wir werden ihn ab 20 Uhr wieder für euch begleiten.

Wolltet ihr schon die ganze Zeit Uber Uniques in die Finger bekommen oder sind euch diese seltenen Items doch eher egal?