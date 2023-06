Was ist euer Ersteindruck von Diablo 4? Verratet uns, wie's euch bisher gefällt

Bestimmt habt ihr schon eine Erstmeinung zu Diablo 4.

Noch nicht alle Spieler*innen durften sich nach Sanktuario aufmachen, falls ihr aber die Deluxe- und Ultimate-Edition vorbestellt habt, stehen euch die Pforten zur Hölle schon seit der Nacht auf Freitag offen. Ihr hattet also schon Zeit, eine ordentliche Anzahl an Dämonen, Geistern und Monstern zu vermöbeln.

Darum wollen wir von euch wissen, wie euch Diablo 4 bisher in der Vollversion gefällt. Gerne dürft ihr das in den Kommentaren weiter ausführen.

Sehr gut, grauenhaft oder was dazwischen? Wie gefällt euch Diablo 4 bis jetzt?

Natürlich wäre es noch etwas verfrüht, nach eurem endgültigen Fazit zu Diablo 4 zu fragen. Schließlich könnt ihr gut und gerne mal 150 Stunden zubringen, um einen Charakter auf das Maximallevel zu bringen, beziehungsweise alle Trophäen zu sammeln.

Die Kampagne sollte euch aber nur 20 bis 25 Stunden kosten und da ihr bereits einige Zeit hattet, in dieser fortzuschreiten, wollen wir jetzt wissen, was euer Ersteindruck ist. Mit Elementen wie der Shared World oder dem Skalieren der Gebiete kam schließlich einiges dazu, was auch für langjährige Diablo-Fans neu ist. Verratet uns daher jetzt:

Aber das ist noch nicht alles. In unserer anderen Umfrage wollen wir von euch wissen, mit welcher Klasse ihr zuerst an den Start gegangen seid. Stimmt gerne auch hier ab:

Blizzard hat nicht nur zum Early Access-Release selbst, sondern auch seit das Spiel online gegangen ist, noch mal an einigen Balancing-Themen geschraubt. Wurden zunächst nach dem Start erst mal Hotfixes geliefert, die der Stabilität dienen oder Bug Fixes liefern sollten, so gab es heute noch mal einen neuen Patch, mit dem die Balance in vielen Punkten weiter angepasst wurde.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Blizzard erklärt, mit den Klassen allgemein sehr zufrieden zu sein, will aber mit dem Patch trotzdem gleichzeitig noch mal einige Unausgewogenheiten ausbügeln. Beispielsweise sei es mit manchen Builds oder Klassen-Synergien möglich, über lange Zeit eine ungeheure Menge Schaden zu überleben. Andere Fähigkeiten würden daneben noch nicht genug Kraft entfalten. Das soll sich mit dem großen Update jetzt ändern.