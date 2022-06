Ein Launch auf vielen Geräten gleichzeitig kann zu großen Schwierigkeiten führen. So auch bei Diablo Immortal, das für zig Android- und iOS-Modelle erschienen ist. Besitzer*innen einiger weit verbreiteter Samsung-Smartphones und -Tablets berichten davon, dass sie von Grafikfehlern geplagt werden, die so schwer wiegen, dass Diablo Immortal unspielbar ist.

Hier erfahrt ihr, auf welchen Smartphones Diablo Immortal eigentlich laufen sollte:

Exynos-Prozessoren sind anfällig für Grafik-Fehler

Bei den betroffenen Modellen scheint es sich um Smartphones zu handeln, in denen ein Exynos-Prozessor von Samsung selbst verbaut ist. Zumindest decken sich dahingehend die Aussagen auf Reddit und in den offiziellen Blizzard-Foren.

Folgende Modelle werden häufig genannt und sind von Blizzard als betroffen bestätigt:

Galaxy A12

Galaxy A13

Galaxy A21s

Galaxy A51 5G

Galaxy A Quantum

Galaxy S10e

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10 5G

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 5G

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10+ 5G

Galaxy F12

Galaxy F62

Galaxy M12

Galaxy M13

Galaxy M62

Galaxy XCover 5

Diablo Immortal lässt sich auf diesen Geräten mittlerweile nicht mehr herunterladen, Blizzard hat in den Support-Foren verlauten lassen, dass bereits an dem Fehler gearbeitet wird.

Berichte von Spieler*innen weisen zudem daraufhin, dass noch einige weitere Modelle unter Grafik-Bugs leiden. Diese Smarthpones und Tablets fallen darunter:

Galaxy F41

Galaxy M31

Galaxy Note 10 lite

Galaxy Tab S6 lite

Smartphones von Xiaomi fälschlicherweise nicht kompatibel

Einige Smartphones des chinesischen Herstellers Xiaomi werden vom Google Play Store als nicht kompatibel eingestuft, obwohl sie eigentlich die notwendigen Voraussetzungen erfüllen. Darunter zählen unter anderem:

Redmi 10 Pro

Mi 11

Mi Mix 2S

Damit verbunden ist eine Download-Sperre, die sich aber umgehen lässt. So könnt ihr einen alternativen Marktplatz wie TapTap verwenden. Dort solltet ihr Diablo Immortal ganz normal herunterladen und installieren können. Es ist außerdem möglich, die .apk-Datei des Spiels direkt herunterzuladen. Ihr solltet dabei jedoch nur auf vertrauenswürdige Webseiten wie APKMirror zurückgreifen. Blizzard stellte aber auch in diesem Fall klar, dass an dem Fehler gearbeitet wird.

Grafik-Einstellungen lassen sich nicht auf Ultra oder 60 fps stellen

Bisher scheint es wohl nur möglich zu sein, das Ultra-Grafik-Preset auf dem PC und einigen iPad-Modellen zu aktivieren. Außerdem lässt sich die Option für eine hohe Framerate auf vielen High-End-Geräten nicht anwählen. Ob es sich dabei um Bugs oder bewusste Entscheidungen handelt, um Akkulaufzeit zu sparen, lässt sich derzeit aber nicht sagen.

Seid ihr ebenfalls von technischen Problemen bei Diablo Immortal betroffen?