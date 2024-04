'Das könnte funktionieren': Blizzard macht Hoffnung auf TV-Serie zu Diablo

Die Diablo-Reihe glänzt seit jeher mit coolen Cutscenes, wieso also keine TV-Serie machen?

Der Fluch von Videospielverfilmungen gilt als gebrochen und mit Flüchen kennt sich Diablo auf jeden Fall aus. Es gab in der Vergangenheit schon mehrfach Gerüchte um eine Verfilmung der Marke als Serie und jetzt gibt es dazu eine neue Aussage von Blizzards Diablo-Chef Rod Fergusson.

Der steht einer Serien-Adaption der Reihe sehr aufgeschlossen gegenüber und erklärt, dass eine Verfilmung durchaus funktionieren könnte.

Nach The Last of Us und Fallout stehen die Chancen für eine Diablo-Serie nicht schlecht

Darum geht's: In einem WindowsCentral-Interview wurde Rod Fergusson direkt danach gefragt, wie es um eine Serien-Adaption der Diablo-Reihe steht. Immerhin bekommen wir im Spiel schon seit Jahrzehnten extrem hochklassige Zwischensequenzen serviert, da liegt die Idee natürlich nahe. Die Antwort des Diablo-Chefs fällt dann auch überraschend offen aus.

"Das könnte funktionieren": Rod Fergusson liefert auch gleich einen guten Grund dafür mit. Die Diablo-Reihe drehe sich von Anfang an um den sehr nachvollziehbaren Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Himmel und Hölle. Das ist natürlich ein universales Thema, das sich sehr gut auf die Leinwand oder TV-Bildschirme übertragen lässt.

"Ja, das ist etwas, von dem ich definitiv denke, dass es funktionieren könnte. Das ist eines der Dinge, die ich so sehr an Diablo als Marke mag. Sie hat diese sehr leicht nach zu empfindenden Themen, weil es der Himmel gegen die Hölle ist und diese Idee von Gut gegen Böse. Ich denke, das ist etwas, das sich sehr gut in so etwas übersetzen lassen würde.

Aber freut euch nicht zu früh: Viel mehr lässt sich der Diablo-Boss leider nicht entlocken. Im Gegenteil, er betont, dass sich aktuell nichts Derartiges in Arbeit befindet und er dementsprechend leider über nichts Konkretes in dieser Richtung sprechen könne.

Woran liegt's? Edgerunners: Der Cyberpunk-Anime auf Netflix habe Rod Fergusson tatsächlich dazu gebracht, noch einmal Cyberpunk 2077 zu spielen. Außerdem gibt es laut ihm momentan einfach wirklich viele gute Shows. Damit könnte er sich zum Beispiel auch auf Castlevania, The Witcher, Arcane, The Last of Us oder ganz aktuell natürlich die Fallout-Verfilmung von Amazon beziehen.

War da nicht schonmal was? Oh doch: Vor vielen Jahren gab es bereits Gerüchte um eine Diablo-Serie von Netflix und der Hellboy-Drehbuchautor Andy Cosby hatte sogar schon auf Twitter bestätigt, eine Animationsserie zu schreiben und als Showrunner aufzutreten. Der Tweet wurde dann allerdings ganz schnell wieder gelöscht und von der Serie fehlt nach wie vor jede Spur.

Es gab auch diverse Andeutungen, dass sich unterschiedlichste Diablo-Projekte in der Entwicklung befinden. Aber das alles war sogar noch vor der Activision-Blizzard-Übernahme durch Microsoft und bevor wir wussten, dass Diablo Immortal, Diablo 2: Resurrected und Diablo 4 erscheinen würden.

In welcher Form würdet ihr euch eine Diablo-Serie wünschen? Lieber animiert wie Castlevania oder lieber mit echten Schauspieler*innen wie bei Fallout?