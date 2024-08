Wir stellen euch die 5 besten Enten der Spielegeschichte vor! Bild: Pokewiki.de

Wenn es um Spiele geht, wird viel und oft über Enden gesprochen. Geheime Enden, alternative Enden und multiple Enden halten uns auf Trab. Deutlich weniger wird dagegen über Enten gesprochen. Dabei gehören die weit verbreiteten Wasservögel mit Sicherheit zu den cooleren Schnabelträgern, die weltweit herumlaufen und fliegen.

Wir stellen euch daher die unserer Meinung nach fünf besten Enten der Spielegeschichte vor. Quakt uns unten gerne auch eure Meinung zu diesem wichtigen Thema!

Die Enten aus Entenhausen

1:15 DuckTales Remastered - Launch-Trailer mit Gameplay aus dem Enten-Jump&Run - Launch-Trailer mit Gameplay aus dem Enten-Jump&Run

Erster Auftritt: 1989 in DuckTales auf dem NES

Wenn die wahrscheinlich berühmtesten Enten der Welt auch noch ein paar wirklich fantastische Spiele vorweisen können, gehören sie natürlich auch in diese Liste. Das originale DuckTales von 1989 ist ein legendäres Jump&Run, in dem ihr als Dagobert Duck mehrere 2D-Levels und Bosse erledigen müsst, um Schätze zu ergattern.

Später kamen noch mehrere Fortsetzungen und Spin-Offs auf den Markt. Auch heute lassen sich die Spiele noch sehr gut nachholen, da es sie entweder als Remaster einzeln oder auch gesammelt in der Disney Afternoon Collection auf modernen Systemen zu kaufen gibt. Letztere lässt euch auch als der gefiederte Rächer Darkwing Duck spielen, der schon längst mal wieder einen Auftritt verdient hätte.

Enton

1:51 Pokémon Concierge - Erster Trailer zur neuen Netflix-Serie

Erster Auftritt: 1996 in Pokémon Rot und Blau auf dem Game Boy

Ähnlich legendär wie die Enten aus Entenhausen ist sicherlich auch Enton aus den Pokémon-Spielen. Die von dauerhaften Kopfschmerzen geplagte Ente war schon Teil der allerersten 151 Pokémon und zählt definitiv zum erweiterten Kreis der Maskottchen des Franchises.

Legendär sind natürlich auch Entons Auftritte in der Anime-Serie, in der Misty ihn immer wieder aus Versehen aus dem Pokéball herausholte. In der Stop-Motion-Serie Pokémon Concierge nimmt ebenfalls ein Enton eine wichtige Rolle ein.

Super Rub 'a' Dub

0:58 Super Rub 'a' Dub - Trailer zum lustigen Entenspiel

Erster Auftritt: 1999 auf der Tokyo Game Show

Wenn ihr euch je gefragt habt, warum bei besonderen PlayStation-Events oder auch im PS5-Spiel Astro's Playroom immer wieder kleine gelbe Enten auftauchen, bekommt ihr heute die Antwort. Die Liebe zur Ente geht zurück auf das Jahr 1999, als Sony auf der Tokyo Game Show die Power der PS2 demonstrierte.

In einer Techdemo war eine kleine Ente in einer Badewanne zu sehen. Eigentlich ging es darum, die tollen Wassereffekte zu demonstrieren. Bei der Präsentation der PS3 kehrte die Ente zurück und hatte eine ganze Wagenladung Freund*innen im Gepäck. 2007 erschien dann Super Rub 'a' Dub von Sumo Digital, die später auch Little Big Planet 3 machen sollten.

Im Spiel müsst ihr durch das Neigen des Sixaxis-Controllers eine größere Ente durch 3D-Levels steuern. Dabei sammelt ihr kleine Entchen ein und weicht Roboter-Haien aus. Das Spiel hat es nicht zum Franchise geschafft, die gelbe Ente gehört aber bis heute fest zur PlayStation-Historie.

Molly aus Animal Crossing

Molly erkennt ihr am gelben Kleid und der Schleife auf dem Kopf.

Erster Auftritt: 2012 in Animal Crossing: New Leaf auf dem 3DS

Ganze 19 (!) Enten-Bewohner*innen gibt es in der Geschichte von Animal Crossing. 17 davon könnt ihr auch im aktuellen Ableger New Horizons treffen und einladen, auf eure Insel zu ziehen. Die Wahl ist dabei natürlich alles andere als einfach, wir haben uns aber für die niedliche Molly (in der deutschen Version Monika) entschieden.

Die freundliche Ente ist in jeder Nachbarschaft gern gesehen. Ihre Lieblingsfarben sind Gelb und Pink und sie interessiert sich für die Natur. Im DLC Happy Home Paradise könnt ihr für Molly ein eigenes Verlagsgebäude einrichten. Ihr Geburtstag ist am 7. März, markiert euch den Tag also am besten jetzt schon im Kalender.

Die Ente aus Duck Hunt

2:23 Super Smash Bros. - Das Duck Hunt Duo stöst dazu

Erster Auftritt: 1984 in Duck Hunt auf dem NES

Zu guter Letzt verneigen wir uns noch vor einer der sicherlich ältesten Enten im Business. Satte 40 Jahre ist es schon her, dass Nintendo das legendäre Duck Hunt für den NES veröffentlicht hat. Passend dazu gab es auch den NES Zapper, einen Pistolen-Controller, mit dem ihr von der Couch aus auf den Bildschirm zielen konntet.

Ehre gebührt natürlich auch dem Hund, der zwar eigentlich die Spieler*innen begleitet, aber offenbar gemeinsame Sache mit der Ente macht. Anders ist das hämische Lachen bei jedem Fehlschuss kaum zu erklären. Das ungleiche Duo hatte später nochmal einen Auftritt in Super Smash Bros. für den 3DS und die Wii U.

Jetzt seid ihr aber dran! Welche Enten sind euch am meisten in Erinnerung geblieben? Stimmt ihr mit unserer Liste überein oder haben wir einen wichtigen Vogel vergessen? Schreibt es uns in die Kommentare!