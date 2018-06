Sneaker und Gaming scheinen perfekt zusammen zu passen: Es gibt bereits Treter im PS4- sowie im Xbox One-Look und die Schuh-Kollaboration zu Dragon Ball hat ebenfalls für Furore gesorgt. In dieselbe Kerbe schlagen jetzt Skechers und Toei Animation, indem sie gemeinsam One Piece-Sneaker auf den Markt bringen.

One Piece- & Skechers-Kollabo kommt auch nach Europa

Zunächst sollten die Schuhe im Look des Mangas beziehungsweise Animes nur in Südkorea und China erscheinen, jetzt kommen sie aber auch nach Kanada, in die USA und nach Europa.

In Nordamerika können die Schuhe bereits bestellt werden, hierzulande soll es Anfang Juli soweit sein. Die Treter gibt es in Deutschland "ab Juli 2018 in Skechers-Einzelhandelsgeschäften und ausgewählten Fachgeschäften".

So sehen die One Piece-Sneakers aus:

Insgesamt gibt es offenbar sechs unterschiedliche One Piece-Schuhe von Skechers. Drei Versionen davon sind in den USA bereits erhältlich, drei weitere sollen folgen.

"Der Skechers D'Lites 2 - One Piece-Schuh ist eine Special Edition des D'Lites 2 - Sweet Monster-Schuhs mit Colorways und Dekorationen inspiriert von Charakteren aus dem bestverkauften Manga aller Zeiten, One Piece."

Während Law, Doflamingo und Zoro noch auf ihre Treter warten, gibt es die Schuhe schon im Chopper-Look sowie einen zu Sanji und natürlich den, der von Monkey D. Ruffy inspiriert ist.

Was ist der One Piece-Schatz eigentlich?

Fan-Theorie glaubt, es zu wissen

One Piece in World Seeker & Jump Force

Wer kein Interesse an Schuhen im One Piece-Look hat, freut sich stattdessen vielleicht auf die Spiele, die mit dem Manga-Franchise im Zusammenhang stehen: Neben Jump Force, dem wahnwitzigen Crossover mit Dragon Ball, Naruto und Death Note, soll dieses Jahr auch noch das Open World-Piratenabenteuer One Piece: World Seeker erscheinen.

Wie gefallen euch die One Piece-Schuhe?

One Piece: World Seeker - Neue 4k-Screenshots ansehen