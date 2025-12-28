Die Eiskönigin 3 - Kino-Start, Story und mehr zu Disneys Frozen-Fortsetzung

Wir werden Elsa noch mehrmals wiedersehen. (Bildquelle: Disney)

Mit Die Eiskönigin aka Frozen hat Disney einen besonderen Nerv getroffen. Nach mittlerweile zwei Hauptfilmen, diversen Specials, Dokumentationen und sogar einem Musical ist es wenig verwunderlich, dass der dritte Film in Arbeit ist. Wir verraten euch mehr zu Die Eiskönigin 3.

Dieser Artikel dient als allgemeine Übersicht zum Film. Sobald es etwas Neues zu Frozen 3 gibt, aktualisieren wir ihn.

Über die folgenden Punkte könnt ihr direkt zum jeweiligen Thema springen:

Produktion: Die Eiskönigin 3 & 4 sind in Arbeit

Disney hat nicht nur einen dritten, sondern auch gleich einen vierten Teil von Frozen angekündigt. Der Grund dafür: Die Fortsetzung wird so umfangreich, dass sie in zwei Teile gesplittet wird.

Regie & Autorin: Jennifer Lee (Chief Creative Officer der Walt Disney Animation Studios)

Jennifer Lee (Chief Creative Officer der Walt Disney Animation Studios) Co-Regie: Trent Correy

Trent Correy Produzent: Peter Del Vecho

Peter Del Vecho Soundtrack: Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez

Release: Wann kommt Frozen 3?

Kinostart: 24. November 2027 (bestätigt für die USA)

24. November 2027 (bestätigt für die USA) Disney Plus: unbekannt

Auch wenn der Termin für den deutschsprachigen Raum noch aussteht, dürfen wir davon ausgehen, dass er sehr nah am US-Termin liegt.

