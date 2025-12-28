Die Eiskönigin 3 - Kino-Start, Story und mehr zu Disneys Frozen-Fortsetzung

Disney hat Frozen 3 und 4 bereits bestätigt. Alles, was ihr zum nächsten Teil wissen müsst, fassen wir hier zusammen.

Annika Bavendiek
28.12.2025 | 10:00 Uhr

Wir werden Elsa noch mehrmals wiedersehen. (Bildquelle: Disney) Wir werden Elsa noch mehrmals wiedersehen. (Bildquelle: Disney)

Mit Die Eiskönigin aka Frozen hat Disney einen besonderen Nerv getroffen. Nach mittlerweile zwei Hauptfilmen, diversen Specials, Dokumentationen und sogar einem Musical ist es wenig verwunderlich, dass der dritte Film in Arbeit ist. Wir verraten euch mehr zu Die Eiskönigin 3.

Dieser Artikel dient als allgemeine Übersicht zum Film. Sobald es etwas Neues zu Frozen 3 gibt, aktualisieren wir ihn.

Über die folgenden Punkte könnt ihr direkt zum jeweiligen Thema springen:

Video starten 1:39 Die Eiskönigin - Video-Spezial über die Dreharbeiten mit Eis und Schnee - Video-Spezial über die Dreharbeiten mit Eis und Schnee

Produktion: Die Eiskönigin 3 & 4 sind in Arbeit

Disney hat nicht nur einen dritten, sondern auch gleich einen vierten Teil von Frozen angekündigt. Der Grund dafür: Die Fortsetzung wird so umfangreich, dass sie in zwei Teile gesplittet wird.

  • Regie & Autorin: Jennifer Lee (Chief Creative Officer der Walt Disney Animation Studios)
  • Co-Regie: Trent Correy
  • Produzent: Peter Del Vecho
  • Soundtrack: Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez
Mehr zum Thema
Alle Disney+-Abos - Preise und Vorteile von Standard (mit Werbung) und Premium
Alle Disney+-Abos - Preise und Vorteile von Standard (mit Werbung) und Premium

Release: Wann kommt Frozen 3?

Auch wenn der Termin für den deutschsprachigen Raum noch aussteht, dürfen wir davon ausgehen, dass er sehr nah am US-Termin liegt.

Auf Seite 2 gehen wir auf die Story und Trailer ein.

