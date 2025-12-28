Die Eiskönigin 3 - Kino-Start, Story und mehr zu Disneys Frozen-Fortsetzung

Mit Die Eiskönigin aka Frozen hat Disney einen besonderen Nerv getroffen. Nach mittlerweile zwei Hauptfilmen, diversen Specials, Dokumentationen und sogar einem Musical ist es wenig verwunderlich, dass der dritte Film in Arbeit ist. Wir verraten euch mehr zu Die Eiskönigin 3.
Dieser Artikel dient als allgemeine Übersicht zum Film. Sobald es etwas Neues zu Frozen 3 gibt, aktualisieren wir ihn.
Über die folgenden Punkte könnt ihr direkt zum jeweiligen Thema springen:
Produktion: Die Eiskönigin 3 & 4 sind in Arbeit
Disney hat nicht nur einen dritten, sondern auch gleich einen vierten Teil von Frozen angekündigt. Der Grund dafür: Die Fortsetzung wird so umfangreich, dass sie in zwei Teile gesplittet wird.
- Regie & Autorin: Jennifer Lee (Chief Creative Officer der Walt Disney Animation Studios)
- Co-Regie: Trent Correy
- Produzent: Peter Del Vecho
- Soundtrack: Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez
Release: Wann kommt Frozen 3?
- Kinostart: 24. November 2027 (bestätigt für die USA)
- Disney Plus: unbekannt
Auch wenn der Termin für den deutschsprachigen Raum noch aussteht, dürfen wir davon ausgehen, dass er sehr nah am US-Termin liegt.
Auf Seite 2 gehen wir auf die Story und Trailer ein.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.