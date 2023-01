Die Halo-Community schafft, was 343 nicht geschafft hat: Ich zocke wieder Halo Infinite

Ihr wisst es vermutlich: Halo gehört zu meinen absoluten Lieblings-Videospielserien, weswegen ich 2021 gespannt den Release von Halo Infinite herbeisehnte. Und tatsächlich packte mich neben der Kampagne vor allem auch der Free2Play-Multiplayer von 343 Industries. Ende 2021 versenkte ich derart viel Spielzeit in den Shooter, dass sich meine Familie schon anfing zu beschweren.

Gründe dafür gab es einige, etwa das herausragend gute Gunplay, die tollen Maps oder das Audiodesign. 343 Industries hatte beim Infinite-Multiplayer den Master Chief-Nagel voll auf den Helm getroffen. Und doch flaute diese Begeisterung Anfang 2022 bei mir genauso schnell ab, wie sie gekommen war. Denn obwohl das Spiel eine echt solide Basis hatte, verpasste es 343, den Shooter regelmäßig mit neuen Inhalten zu versorgen. Seasons ziehen sich über etliche Monate, bis heute ist die Map-Auswahl überschaubar und auch die Ingame-Belohnungen der Battle Pässe reizten mich nicht wirklich.

Deswegen kehrte ich Halo Infinite kurz nach dem Start von Season 2 im letzten Jahr den Rücken und war eigentlich überzeugt, nicht allzu schnell – oder sogar nie wieder – zurückzukehren. Die Präsentation der ernüchternden Zukunftspläne im September bestärkte mich dann sogar noch in meinem Vorhaben. Da ahnte ich noch nicht, dass die Rückkehr schon ein paar Monate später folgen sollte.

Tobias Veltin Die Halo-Serie hat einen festen Platz in Tobis Herzen, weil er mit den Spielen besonders viele schöne Momente verbindet. Halo 2 etwa versuchte mit der damals noch neuartigen Online-Anbindung alles, ihn vom erfolgreichen Abschluss seines Studiums abzuhalten, schaffte es aber nicht. So viel Zeit wie früher kann er mittlerweile zwar nicht mehr in die Spiele investieren, bei Infinite machte er Ende 2021 aber eine Ausnahme.

Ein Halo-Comeback dank Forge

Denn was soll ich sagen? Während ich diese Zeilen schreibe, habe ich Halo Infinite auf dem Fernseher hier neben mir offen und in den letzten Wochen enorm viel Zeit in das Spiel gebuttert. Es ist also genau das eingetreten, was ich eigentlich schon ausgeschlossen hatte.

Was ist da passiert? Ganz einfach, der Grund dafür trägt den Namen Forge. Ende letzten Jahres veröffentlichte 343 Industries die Beta-Version des Level-Editors für Halo Infinite und gab der Community damit das Werkzeug für etliche abgefahrene Kreationen in die Hand. Ich selbst baue in Editoren allerdings traditionell wenig bis gar nicht – habe kein wirkliches Talent und Geduld dafür – bin aber umso interessierter an dem, was alle anderen so fabrizieren.

Forge ist keine Neuheit in der Halo-Serie, schon vergangene Teile hatten den Editor an Bord. Ich ging also davon aus, dass es dort einige nette Kreationen geben, diese mich aber nicht wirklich interessieren würden. Dachte ich zumindest. Denn was ich bislang in Forge entdeckt habe, hat meine Einschätzung Lügen gestraft. Es ist wirklich abgefahren, was die Community hier auf die Beine stellt.

Hier gibt es einen kleinen Einblick in den Forge-Modus:

25:41 Halo Infinite-Video zeigt neuen Modus: So baut ihr Maps und neue Modi

Mario Kart und Matrix in Halo

Es gibt mittlerweile beispielsweise ziemlich präzise Nachbauten nahezu sämtlicher Maps, die es jemals in Halo-Titeln gegeben hat. Sogar nachgebastelte Kampagnen-Level älterer Halos finden sich dort - natürlich ohne Gegner, aber verblüffend nah am Original. Hier macht es mir enorm Spaß, mir einfach nur die Details anzuschauen und darüber zu staunen, wie präzise die Erstellenden hier gearbeitet und wie viel Zeit und Herzblut sie investiert haben müssen.

Deutlich unkonventioneller und außergewöhnlicher sind aber andere Kreationen. Letztens bin ich beispielsweise über eine Rennstrecke im Stil von Bowsers Schloss aus Mario Kart gestoßen:

Und hier hat jemand einfach mal die Matrix in Forge nachgebaut:

Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir bleibt bei sowas regelmäßig die Spucke weg.

Eine Sogwirkung, die immer noch anhält

Die Sogwirkung, die Forge bei mir entfesselt hat, habe ich wirklich unterschätzt. Es kommen so regelmäßig neue und interessante Maps in die Übersicht, dass ich mich in den letzten Tagen immer wieder dabei ertappt habe, einfach nur durch die Bibliothek zu scrollen und kurz in für mich spannend aussehende Maps zu hüpfen. Und hier schaue ich ich mich dann tatsächlich oft einfach nur um. Ich könnte auch Matches gegen Bots spielen, aber das brauche ich nicht wirklich.

Natürlich muss ich noch abwarten, wie lange das anhält, aber die Forge-Begeisterung strahlt mittlerweile auch langsam wieder in andere Bereiche des Spiels aus. Denn auch den Matchmaking-Playlists statte ich jetzt mittlerweile immer wieder einen Besuch ab. Die Stärken, die Halo Infinite zweifelsfrei hat, sind über die Monate ja nicht verschwunden.

Trotzdem ist es vor allem ein Verdienst der Community, dass ich wieder regelmäßig Halo Infinite spiele. Denn deren Map-Kreationen haben zumindest wieder ein kleines Halo-Feuer in mir entzündet. Und damit das geschafft, was 343 Industries im letzten Jahr zunehmend versäumt hat.

Wie gefällt euch Forge in Halo Infinite? Baut ihr auch selber Maps?