Die Sims 4 feiert 21 Jahre und Fans fürchten sich vor erneutem Whirlpool-Desaster

Die Sims sind für viele Dinge wie den "motherlode"-Cheat oder die unfreiwilligen Unfälle mit Poolleitern oder Kaminen bekannt. In diesem Jahr feierte das Franchise am 4. Februar seinen mittlerweile 21. Geburtstag und das sollte natürlich kräftig gefeiert werden. Doch Fans befürchten das Schlimmste.

Geburtstag als Grund zur Angst

Was ist los? Vor einem Jahr feierte das Franchise einen runden Geburtstag. Spieler*innen von Die Sims 4 haben sich hierbei natürlich etwas ganz Besonderes zum Sims-Jubiläum erhofft. Doch statt tollen Events gab es lediglich ein Gratis-Item, das die Fans wenig beeindruckend fanden.

Was stimmt mit dem Gratis-Item nicht? Bei dem kostenlosen Gegenstand handelte es sich um einen Whirlpool, der bereits vor sechs Jahren im Sonnenterrassen-Accessoires-Pack auftauchte. In diesem können insgesamt acht Sims zusammen im Whirlpool entspannen.

Doch zum runden Geburtstag haben sich die Fans mehr als ein recycelts Item erhofft. So befürchteten Fans nun das Schlimmste, als EA auf Twitter ein Geschenk für die Community ankündigten. Dieses soll den Fans am 25. Februar überreicht werden und wurde in Zusammenarbeit mit talentierten Entwicklern kreiert.

Dicke Luft in sozialen Medien

Was droht dieses Mal? Die größte Angst der Spieler*innen wäre es, wenn zum 21. Jubiläum ein erneutes Fiasko mit einem recycelten Gratis-Item droht. So stellen sich Fans darauf ein, wieder enttäuscht zu werden und machen ihrem Unmut auf Twitter Luft:

Ein weiterer User macht sich wiederum darüber lustig, dass mit dem Update Gartenstühle, Pflanzen oder Steine den Weg ins Spiel schaffen würden:

Natürlich dürfen nicht alle Fans über einen Kamm geschert werden und so gibt es auch auf Twitter Verfechter des Whirlpools:

Neben dem Sonnenterrassen-Accessoires-Pack gibt es viele Erweiterungen für Die Sims 4:

Aktuelle Erweiterung lehrt euch das Fürchten

Das neuste Accessoires-Pack ist das Paranormale Phänomene-Pack, mit dem Geister in euer Haus einziehen. Eure Sims können Freelance-Aufträge annehmen, die Häuser anderer Sims säubern und sich als Geisterjäger einen Namen machen. Das Accessoires-Pack erschien am 26. Januar für PS4, Xbox One und PC.

Was für eine Überraschung würdet ihr euch zum Jubiläum wünschen?