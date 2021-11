Die Sims 4: Weitere große Erweiterung befindet sich offenbar in Arbeit

Die Sims 4 bekommt wohl noch ein größeres Expansion Pack. Falls ihr euch Sorgen gemacht habt, dass es bei dem einen größeren Landhaus-Leben-Erweiterungspaket und vielen kleinen DLCs 2021 bleibt, könnt ihr offenbar beruhigt sein. Zumindest hat ein Maxis-Teammitglied verraten, Lead Designer beim kommenden Die Sims 4-Erweiterungspaket zu sein. Was anscheinend bedeute, dass genau so etwas noch auf uns zukommt.

Keine Angst, Die Sims 4 bekommt wohl noch eine große Erweiterung

Wieso Angst? In letzter Zeit hat sich die Die Sims 4-Politik im Hinblick auf DLCs und Erweiterungen verändert. Statt großen umfangreichen Expansion Packs gab es viele kleinere DLCs, Kits, Addons und zuletzt die Szenarien, in denen ihr bestimmte Herausforderungen meistern sollt.

Mehr zum Thema Die Sims 4 bekommt dritte offizielle Szenario-Challenge, aber nur für kurze Zeit

Die einzige größere Erweiterung 2021 war das Landhaus-Leben. Außerdem bahnt sich wohl so langsam auch schon Die Sims 5 an, weshalb Fans befürchten, dass Die Sims 4 fallen gelassen werden könnte. Dem scheint jetzt aber zumindest vorerst nicht so zu sein.

Neue große Erweiterung? Allem Anschein nach kommt da zumindest noch eine große Erweiterung für Die Sims 4 auf uns zu. In einem Charity-Livestream mit den Entwickler*innen von Maxis hat sich eine Person nämlich wohl verplappert und sich als "Senior Game Designer and Lead Designer on an upcoming The Sims 4 Expansion Pack" vorgestellt.

Wenn das Ganze eine Lead-Designerin hat, dürfte es sich dabei wohl kaum um einen kleinen DLC handeln, der lediglich ein paar neue Zimmerpflanzen oder Fenster mit sich bringt. Das klingt schon nach einem größeren Erweiterungs-Pack und natürlich ziemlich vielversprechend (via: Sims Community).

Wann kommt das? Leider steht noch nicht einmal offiziell fest, dass überhaupt so eine große Erweiterung für Die Sims 4 erscheint. Außer dieser Vorstellung wurde nämlich noch nichts in dieser Richtung angekündigt. Dementsprechend lässt sich natürlich auch über den Zeitpunkt der Veröffentlichung nur spekulieren.

Wohl nicht mehr dieses Jahr: Bisher gab es zwar eigentlich immer zwei größere Sims 4-Erweiterungen pro Jahr (mit Ausnahme von 2016 und 2017), aber das scheint 2021 anders zu laufen. Vor gar nicht allzu langer Zeit wurde bereits bestätigt, dass die aktuelle Season of Selves bis Ende Dezember geht. Das würde bedeuten, dass die Landleben-Erweiterung die einzige in diesem Jahr bleibt.

Was für eine Erweiterung für Die Sims 4 wünscht ihr euch noch? Was sollte drin stecken?