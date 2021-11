Die Sims 4 Blooming Rooms: Das sind Release und Startzeit des DLCs

Der neuste DLC für Die Sims 4 gibt euch alles Nötige an die Hand, um in eurem digitalen Haus die Geschehnisse von Jumanji nachzustellen. Egal ob Blumen, Bäumchen oder Ranken, mit Blooming Rooms holt ihr euch die Flora in die eigenen vier Wände und bekommt ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten. Alle wichtigen Informationen zu dem kostenpflichtigen DLC und der Startzeit findet ihr hier.

Blooming Rooms Erscheinungsdatum und Preis

Ab wann ihr den neuen DLC spielen könnt: Lange müsst ihr nicht mehr warten, denn Blooming Rooms erscheint bereits morgen, am 9. November 2021, für PlayStation 4 und Xbox One. Ab 20 Uhr deutscher Zeit sollte der Download in den Shops der jeweiligen Plattformen bereit stehen, wenn sie EA an die bisherigen Zeiten seiner Sims-DLCs hält. Für den DLC zahlt ihr 4,99 Euro.

Sims 4 hat jetzt Challenges

Viele Fans des Franchises haben es sich lange Zeit gewünscht, und jetzt ist es endlich soweit. Die Sims 4 haben von EA Maxis Szenarien erhalten, in denen ihr euch spezifischen Herausforderungen stellen müsst. Bisher mussten sich Fans diese speziellen Konditionen immer selbst ausdenken.

So funktionieren die Szenarien: Anstatt uns gleich einen ganzen Batzen an Challenges vorzusetzen, veröffentlichen die Entwickler immer wieder neue Ziele, wie etwa von null an eine Million Simoleons zu verdienen. Auf diese Weise kann sich die Community immer zeitgleich an einem Ziel versuchen und sich besser über mögliche Vorgehensweisen austauschen.

