Endlich auch poly: Die Sims 4 bekommt großes Dating-Update und ein neues Beziehungssystem für alle

Die Sims 4 wird noch ein bisschen realistischer und lässt euch noch mehr die Wahl beim Dating.

In den bisherigen Teilen waren Die Sims stets sehr eifersüchtig und es gab keine Möglichkeit, mehrere Personen auf einmal zu daten. Aber das ändert sich mit dem kommenden Update bald endlich. Das Entwicklerstudio hinter Die Sims 4 bringt nämlich eine große Erweiterung an den Start, in der sich alles um Dating, Beziehungen, Liebe und Sex dreht.

Das wirkt sich mit einer großen Änderung auch auf das Kernspiel aus und alle profitieren davon, egal, ob ihr das Addon kauft oder nicht: Beziehungen werden komplett überarbeitet und lassen euch zum Beispiel auch polyamor leben.

Darum geht's: Die Sims bekommt eine neue Erweiterung. Die heißt Die Sims 4: Verliebt und führt eine komplett neue Stadt ein, in der ihr euch so richtig in Liebesdingen und Herzensangelegenheiten austoben könnt. Beispielsweise kommt eine Dating-App ins Spiel und ihr könnt selbstverständlich auch auf Dates gehen.

Außerdem gibt es verschiedenste Dinge, die eure Sims attraktiv finden, neue Beziehungsdynamiken und romantische Interaktionen. Ihr könnt sogar einen neuen Beruf wählen und Paar-Berater*innen werden. Hier seht ihr im Trailer, was da alles auf euch zukommt:

2:04 Die Sims 4 Verliebt: Das steckt im neuen DLC und diese kostenlose Neuerung gibt es für alle

Aber das Beste gibt's für alle: Ihr habt jetzt nämlich die Möglichkeit, romantische Boundaries, also eure ganz persönlichen Grenzen festzulegen. Dieses neue System steht allen zur Verfügung, nicht nur denjenigen, die sich die Erweiterung kaufen.

Es lässt euch selbst bestimmen, wie euer Sim mit romantischen Beziehungen umgeht, und zwar sowohl, was romantische/emotionale als auch körperliche Exklusivität angeht. Das bedeutet, dass ihr endlich in der Lage sein werdet, mit eurem Sim mehrere andere Sims gleichzeitig zu daten, und zwar "ohne Einfluss auf die anderen Beziehungen".

Wer also schon immer mal eine offene Beziehung ausprobieren wollte, hat dazu jetzt in Die Sims 4 Gelegenheit.

Wann geht's los? Die Überarbeitung des Beziehungssystems in Die Sims 4 kommt gleichzeitig mit der Verliebt-Erweiterung raus und das ist am 25. Juli. Das Addon erscheint für PC, PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series S/X. Wer das Expansion Pack irgendwann zwischen dem 27. Juni und dem 5. September kauft, bekommt außerdem noch ein paar kleine Ingame-Extras wie Eyeliner, ein Plüschtier und ein Bett.

Wie findet ihr die Neuerungen und was wünscht ihr euch sonst noch für Die Sims 4, das es bisher nicht gibt?