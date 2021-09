Die Sims 4: Wellness-Tag bekommt neue Inhalte dank Pack-Aktualisierung

Das Gameplay-Pack Wellness-Tag (Spa Day) erschien bereits im Juli 2015 für Die Sims 4 und führte Saunen, Massagen, Yoga, Mediation und mehr ein. Jetzt, etwas über sechs Jahre später, erhält das Pack eine Aktualisierung. Auf der offiziellen Webseite sowie mit einem neuen Trailer kündigten EA und Maxis das kostenlose Update an, nachdem bereits ein Leak erste Informationen dazu durchsickern ließ.

Wellness-Tag bekommt neue Inhalte

Die Pack-Aktualisierung bedeutet, das alle, die Wellness-Tag für Die Sims 4 besitzen, neue Funktionen, Inhalte und Verbesserungen bekommen - kostenlos versteht sich. Mit dabei sind unter anderem folgende Dinge:

neue Bestreben (Innerer Frieden, Selbstpflege-Spezialist, Zen-Guru)

Maniküren und Pediküren

Gesichtsmasken

Kinder können jetzt auch an Wellness-Aktivitäten teilnehmen

neue Nagelfarben sowie Nageldesigns- und Formen

neue Möglichkeit Simoleons zu verdienen, indem wir anderen Achtsamkeit beibringen

Hier seht ihr den Trailer zum Wellness-Tag-Update, der die Neuerungen mit einem hippen Sound und farbenfroh präsentiert:

Weitere Themen zu Die Sims 4:

Die Pack-Aktualisierung für Die Sims 4: Wellness-Tag erscheint kostenlos für alle auf PS4, Xbox One und PC am 7. September 2021. Wer das Gameplay-Pack bereits besitzt, bekommt die neuen Inhalte per Update zum Spiel hinzugefügt.

Wie gefällt euch die Pack-Aktualisierung? Interessiert euch sowas überhaupt noch?