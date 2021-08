Sims 4-Fans werfen EA irreführende Werbung vor und kriegen jetzt ein Fenster

Ein Fenster sorgt derzeit für Unruhe in der Sims 4-Community. Konkret geht es um das Industrie-Loft-Set, das vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde. EA bewarb den DLC mit einem Bild, auf dem prominent in der Mitte ein großes Fenster platziert ist. Käufer*innen gingen natürlich davon aus, dass sich dieses Item ebenfalls in dem Paket befinden würde, doch das war nicht der Fall. Entsprechend wütend reagierten einige Fans auf Twitter.

EA reagiert auf die Community

EA hat über den offiziellen Sims-Account auf Twitter inzwischen auf die Aufregung reagiert. Laut den Verantwortlichen sei das Fenster lediglich Teil einer cineastischen Komposition, die Lust auf den DLC machen sollte und nie als Teil des Industrie-Loft-Sets gedacht gewesen. Allerdings zeigen die Entwickler auch Verständnis für die Communtity.

Fans bekommen ihr Fenster: "Trotz einiger kleiner - und auch schmerzvoller - Verzögerungen, sind wir froh euch mitteilen zu können, dass das Fenster mit dem nächsten Patch als Teil des Industrie-Loft-Sets nachgeliefert wird", heißt es in dem Twitter-Beitrag. Die Aufregung scheint sich also gelohnt zu haben.

Alle bisher erschienen Konsolen-Erweiterungen zu Die Sims 4 findet ihr hier:

Die Sims meets Stardew Valley

Zuletzt wurde für Die Sims 4 die umfangreiche Erweiterung Landhaus-Leben veröffentlicht, die auf der Erfolgswelle von Bauernhof-Simulationen wie Stardew Valley mitschwimmen möchte. Wie ihr in unserem Spielbericht nachlesen könnt, ist der DLC aber eher etwas für Kleingärtner, denn einige Tiere und Funktionen fehlen, die Landhaus-Leben zu einer echten Alternative für vollwertige Simulationen hätten machen können.

Wie gefallen euch die letzten Erweiterungen und DLCs von Die Sims 4?