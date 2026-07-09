The Blood of Dawnwalker: Das RPG der Witcher-Devs lässt euch mehr Freiheiten als andere Rollenspiele - den Endboss könnt ihr schon im Prolog besiegen

The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker lässt euch nicht nur wie Zelda: Breath of the Wild einfach jederzeit nach dem Prolog zum Endgegner stapfen, um ihn herauszufordern, ihr könnt das Spiel sogar schon viel früher mit einem alternativen Ende abschließen. Und das sogar auf mehrere, unterschiedliche Arten.

ACHTUNG, es folgen SPOILER zum Prolog von The Blood of the Dawnwalker!

The Blood of Dawnwalker meint es ernst mit der spielerischen Freiheit

The Blood of Dawnwalker stammt unter anderem vom The Witcher 3-Game Director und wirkt äußerst vielversprechend. Das liegt unter anderem an den unzähligen Möglichkeiten, die das neue RPG bietet – und dem Zeitlimit, das unseren Entscheidungen deutlich mehr Gewicht verleiht, weil wir nicht alles in einem Durchgang machen können.

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Autoplay

Wollt ihr euch aber gar nicht erst groß mit dem Zeitlimit herumschlagen, habt ihr die Möglichkeit, direkt nach dem Prolog einfach in die Burg der Stadt zu schlendern und es dort mit dem Obermotz aufzunehmen. Der dürfte zwar ordentlich bewacht werden und ihr seid noch total schwach, aber hey, in Zelda BotW haben es die Fans ja auch geschafft.

Wem auch das allerdings zu lange dauert (und extrem gut in dem neuen Rollenspiel sein sollte), kann auch versuchen, den Obervampir Brencis sogar noch im Prolog fertigzumachen. Dafür müsst ihr ihn eben einfach nur besiegen. Was aber definitiv kein Zuckerschlecken sein dürfte. Ganz im Gegenteil.

Eigentlich sollt ihr diesen Kampf nämlich verlieren. Ihr begegnet dem Endgegner des gesamten Spiels schon direkt zu Beginn, müsst gegen ihn kämpfen und in der Regel unterliegt ihr dabei. Das Spiel geht danach erst so richtig los. Aber ihr könnt es an genau dieser Stelle eben auch schon beenden.

Dafür müsst ihr nur in der Lage sein, diesen schier aussichtslos wirkenden Kampf zu gewinnen. Gegenüber Eurogamer hat das der Publisher Bandai Namco folgendermaßen bestätigt:

"Ja, ihr könnt das Spiel am Ende des Prologs abschließen, indem ihr Brencis besiegt, wenn ihr gut genug seid. Das ist ein mögliches Ende"

Nur sei es eben extrem schwierig. Selbst intern hätten es nur ein paar sehr wenige Entwickler geschafft, diesen Kampf für sich zu entscheiden. Normalerweise müsst ihr euch in dieser frühen Phase des Spiels erst einmal an die Steuerung gewöhnen, habt noch nicht so viele Fähigkeiten und dürftet kein Land sehen.

Da kommen natürlich Erinnerungen an den Anfang von Sekiro: Shadows Die Twice und von Baldur's Gate 3 hoch. In beiden Spielen geratet ihr direkt zu Beginn ebenfalls in einen Kampf, den ihr beim ersten Durchgang höchstwahrscheinlich nicht schaffen werdet. Beim zweiten Mal sieht es hingegen schon ganz anders aus.

GamePro-Kollegin Eleen hat bei ihrer Anspielsession im Interview mit Writer Ariana Siarkiewicz gefragt, was die schnellste Zeit des Teams war, das Spiel zu beenden, wenn man direkt zum Endboss geht:

"Ich weiß nicht, ob irgendjemand vom Gameplay es jemals geschafft hat. Vielleicht … sie müssen ausprobiert haben, ob es möglich ist. Aber ich denke es ist etwas, wofür selbst gute Spieler so einige Stunden brauchen werden und Entwickler sind wahrscheinlich nicht so masochistisch. Die Speedruns überlassen wir der Community."

Blood of Dawnwalker hat noch ein alternatives Ende am Anfang

Es gibt aber noch ein anderes, mehr oder weniger geheimes Ende in Blood of the Dawnwalker: Ihr könnt die ganze Gegend nach dem Prolog nämlich auch einfach verlassen und euch dagegen entscheiden, eure Familie zu retten. Das mag zwar feige wirken, bringt euch aber eben auch zu einem Abschluss des Spiels. Was Erinnerungen an das alternative Ende von Far Cry 4 direkt zu Beginn des Spiels weckt.

Wie findet ihr diese Möglichkeiten? Wollt ihr das direkt versuchen?