Dirt 5 - Erste Tests versprechen ein richtig gutes Rennspiel

Mit Dirt 5 erscheint Codemasters neuer Arcade-Racer am 6. November zunächst für die Current Gen-Konsolen PS4 und Xbox One, ehe dann später im Monat die Next Gen-Versionen folgen. Im Kern geht es im Rennspiel um den Rallye-Zirkus, der sich im Vergleich zum Vorgänger deutlich farbenfroher und arcadelastiger präsentiert.

Mittlerweile ist das Test-Embargo gefallen und die ersten internationalen Reviews erschienen. Hier im Artikel wollen wir für euch zusammenfassen, was die Stärken von Dirt 5 sind und an welchen Stellen die Kritiker etwas zu bemängeln haben.

Wertungsübersicht und Metacritic-Score zu Dirt 5:

Auf Metacritic erhält die Xbox One-Version von bislang 10 Magazinen eine Durchschnittswertung von 84/100 Punkten.*

Auf OpenCritic kommt das Rennspiel bei 31 Magazinen auf eine Wertung von 83/100 Punkten.*

*Stand: 2. November, 19:27 Uhr

Magazin Wertung Twinfinite 80 COGConnected 89 Push Square 80 Press Start 75 Attack of the Fanboy 90 Screen Rant 80 Metro GameCentral 70 God is a Geek 90 Wccftech 90 PC Gamer 60

Was wird gelobt, was kritisiert?

Wir ihr an den Wertungen bereits erkennt, hat Codemasters neuer Arcade-Racer den internationalen Kritikern gut bis sehr gut gefallen. Die Stärken und Schwächen von Dirt 5 haben wir hier für euch zusammengefasst:

Das ist positiv:

Viele Renn-Modi und Fahrzeug-Klassen

Gelungener Karriere-Modus

Hervorragende Optik

adrenalinreiche, spaßige Arcade-Rennen

Playgrounds-Streckeneditor

kostenloses Next Gen-Upgrade

Daniele Cucchiarelli von der Seite The Games Machine zeigt sich begeistert:

"Der fünfte Ableger der Dirt-Serie ist ein neuer Meilenstein der solides, zugängliches und brillantes Arcade-Gameplay mit einer grandiosen Technik liefert. Ich kann es kaum abwarten das Spiel auf PS5 und Xbox Series X zu sehen. "

Das ist negativ:

Einige Tester bemängeln den Wegfall des Simulations-Charakters

kleinere technische Mängel

Wann erscheint der GamePro-Test? Unsere Meinung zu Dirt 5 werdet ihr gegen Ende der Woche auf der Seite finden, dann erscheint der ausführliche Test von Kollege Manu Fritsch.

Überraschen euch die vielen positiven Reviews oder habt ihr bei der Dirt-Serie damit gerechnet?