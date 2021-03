Gratis am Wochenende: Auf der Xbox warten zwei kostenlose Spiele auf euch

Videospiele helfen aktuell vielen Menschen dabei, die Coronavirus-Pandemie etwas besser auszuhalten. Da kommen kostenlos spielbare Titel natürlich ganz besonders gelegen und das wissen auch Microsoft, Sony und Nintendo. Dementsprechend gibt es auch an diesem Wochenende wieder Gratis-Titel.



Dieses Mal haben vor allem Xbox-Fans Glück: Sowohl Dirt 5 als auch Rainbow Six: Siege können im Rahmen der Kostenlosen Spieltage gratis gezockt werden.

Gratis für Xbox One, Xbox Series S und Xbox Series X

Rainbow Six: Siege

Zeitraum: noch bis zum 21. März

noch bis zum 21. März Xbox Live nötig? ja

ja Auch im Game Pass enthalten? nein

nein Genre: Taktik-Shooter

Darum geht's: Rainbow Six Siege schickt euch im Team online gegen andere Mitspieler*innen in tatktische Feuergefechte auf engem Raum. Die Karten, Fähigkeiten, Ausrüstungsgegenstände und Feinde zwingen euch zu taktischem, geplantem und gut koordiniertem Vorgehen. Dementsprechend erfreut sich der Multiplayer-Shooter seit geraumer Zeit größter Beliebtheit.

Dirt 5

Zeitraum: noch bis zum 21. März

noch bis zum 21. März Xbox Live nötig? ja (alternativ Game Pass)

ja (alternativ Game Pass) Auch im Game Pass enthalten? ja

ja Genre: Rennspiel

Darum geht's: In Dirt 5 stürzt ihr euch in dreckige Schlammschlachten, allerdings mit dem Auto. Die wilde Fahrt geht vor allem auf Xbox Series X so richtig ab. Bei Dirt 5 handelt es sich nämlich um einen der wenigen Titel, die bereits für die aktuelle Konsolengeneration aufbereitet und optimiert worden sind. Habt ihr den richtigen Fernseher, könnt ihr sogar in 4K mit 120 FPS über Stock und Stein brettern.

Kostenlos für PS4 und PlayStation 5

Sony hat die Play at Home-Initiative reaktiviert und will euch mit vier kostenlosen Spielen in vier Monaten die Zeit vertreiben, um besser durch die Coronavirus-Pandemie zu kommen. Dazu gab es bereits ab dem 1. März Ratchet & Clank im PlayStation Store gratis.

Aber das war noch lange nicht alles, ihr bekommt in den nächsten Wochen nämlich noch sehr viel mehr Spiele geschenkt. Ab dem 25. März könnt ihr diese grandiosen kleineren Perlen kostenlos spielen:

Etwas später kommt dann auch noch der Mega-Blockbuster Horizon Zero Dawn samt der DLC-Erweiterung The Frozen Wilds völlig kostenlos dazu. Alle Infos zu den Gratis-Spielen für PS4 und PS5 findet ihr in diesem Gamepro-Artikel:

Gratis-Demos für Nintendo Switch, PS4 & Xbox

Die Outriders-Demo könnt ihr natürlich weiterhin spielen und auch im Nintendo eShop findet ihr aktuell noch die Monster Hunter Rise-Demo sowie eine ganze Menge anderer kostenloser Testversionen.

Apex Legends ist vor Kurzem ebenfalls für die Nintendo Switch erschienenen und kostet theoretisch nichts. Ihr benötigt zum online Spielen allerdings ein Nintendo Switch Online-Abo.

PS Plus, Xbox Game Pass und Nintendo Switch Online

So richtig kostenlos sind die Spiele in den Abo-Formaten von Microsoft, Nintendo und Sony natürlich nicht, aber wenn ihr ein entsprechendes kostenpflichtiges Konto besitzt, müsst ihr zumindest nicht noch einmal in die Tasche greifen. Alle Infos samt der Spiele findet ihr hier in der jeweiligen Übersicht:

Gratis-Spiele für den PC

Was interessiert euch von den Titeln am meisten, ist etwas spannendes dabei, das euch diese Woche reizt?