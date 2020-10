PS5 bekommt neues Launch-Spiel: Dirt 5 kommt mit 120fps-Option

Dirt 5 erscheint pünktlich zum Launch der PS5 (und der Xbox Series X/S) samt großem Upgrade im Vergleich zur Current-Gen-Version, das hat Entwickler Codemasters heute via Twitter angekündigt. Nachdem es für Rennspiel-Fans abseits Destruction All Stars zum Start der Konsole mit frischen Vertretern aus dem Genre eher mau aussah und Gran Turismo 7 ebenfalls noch auf sich warten lässt, ist das eine wirklich sehr gute Nachricht.

Das steckt im PS5-Upgrade von Dirt 5:

Cross Gen-Support für Online-Rennen mit PS4-Spieler*innen

4K und eine 120fps-Option

schnellere Ladezeiten

kostenloses PS5-Upgrade

haptisches DualSense-Feedback und Adaptive Trigger-Support

Beachten sollten Käufer*innen der am 6. November erscheinenden PS4-Version jedoch, dass eine Cross Save-Funktion nicht unterstützt wird. Es ist also nicht möglich, euren Speicherstand von der PS4 auf die PS5 zu übertragen.

120 fps-Option: Wollt ihr das Spiel technisch auf der PS5 bis aufs Maximum ausreizen, benötigt ihr einen Fernseher oder Monitor, der HDMI 2.1 unerstützt. Welche TVs die Power der Next-Gen nutzen, erfahrt ihr hier:

Das erwartet euch in Dirt 5

Dirt 5 ist der fünfte Ableger der Arcade-Rallye-Reihe von Codemasters. Im Kern dreht sich das Spiel um den Rallye-Zirkus, rein optisch präsentiert es sich dabei aber deutlich farbenfroher als sein Vorgänger Dirt 4.

Dirt 5 enthält einen Karrieremodus, einen Vier-Spieler-Splitscreen sowie Online-Modi. Unsere Rennkarriere führt uns auf Rennstrecken rund um die Welt, wir steuern verschiedene Fahrzeuge von Rallye-Racern über Trucks bis hin zu GT-Karossen.

Für einen sehr guten Ersteindruck vom Racer empfehlen wir euch unser Vorschau-Video:

Alle Infos zum PS5-Launch

Sonys Next-Gen startet in Deutschland am 19. November zum Preis von 499 Euro für die Standard und 399 Euro für die All Digital-Edition.

Freut ihr euch bereits auf Dirt 5 und könnt ihr mit der Art Rennspiel eher wenig anfangen?