Disney Dreamlight Valley Geld verdienen: So farmt ihr unendlich Gold mit Kürbissen

So werdet ihr in Disney Dreamlight Valley mit Kürbissen reich.

In Disney Dreamlight Valley verdient ihr hauptsächlich Geld durch das Verkaufen von Gegenständen, etwa eurem angebauten Gemüse. Kürbisse haben sich dabei als die wohl effizienteste Möglichkeit zum Gold farmen herausgestellt. So quetscht ihr die letzte Münze aus der Methode heraus!

Kürbisse, Kürbisse und noch mehr Kürbisse!

Um Kürbissamen bei Goofy zu kaufen, müsst ihr seinen Stand im Vergessenen Land freigeschaltet haben. Dort gibt es die begehrte Halloween-Frucht für 275 Münzen. Kauft euch davon so viele wie möglich, es lohnt sich, denn ausgewachsen bekommt ihr ohne weitere Modifikatoren bereits 664 Gold pro Kürbis für den Verkauf zurück.

Pflanzt die Samen unbedingt im Vergessenen Land an. Hier wachsen sie nämlich besonders schnell. Während ein Kürbis normalerweise vier Stunden wächst, braucht er im Vergessenen Land nur 3,5 Stunden. In dieser Zeit müsst ihr die Pflanzen zweimal gießen, außer ihr benutzt ein Wachstumselixier mit eurer Gießkanne.

Charaktere und tierische Begleiter

Habt ihr euer Feld mit möglichst vielen Kürbissen angelegt und gegossen, könnt ihr noch etwas nachhelfen, damit es bei der Ernte Geld regnet. Das wichtigste dabei ist die Wahl eines passenden NPCs als Begleitung.

Ihr könnt ihr mit allen freigeschalteten Charakteren abhängen. Dann geben sie euch Boni auf die Aktivität, die ihr ihnen beim Erreichen von Freundschaftsstufe 2 zugeteilt habt. Ihr könnt in eurer Sammlung sehen, welcher Figur ihr welchen Abhäng-Bonus verpasst habt. Wählt also jemanden mit Ernte-Bonus, erkennbar an einem kleinen Sprössling-Symbol.

Wichtig: Auch wenn ihr nur einen Charakter mitnehmen dürft, zählen für die Ernte alle NPCs, denen ihr den Ernte-Bonus zugeteilt habt.

Kürbissamen gibt es für 275 Gold im Vergessenen Land.

Vergesst eure Haustiere nicht

Seit einigen Monaten haben auch die kleinen Tiere in der Spielwelt Eigenschaften, von denen ihr profitieren könnt, sobald ihr sie freigeschaltet habt. Ihr könnt zwei gleichzeitig in eurer Garderobe unter “Begleiter” ausrüsten.

Kaninchen geben auf Stufe 5 ebenfalls einen passenden Bonus. Wie auch bei NPCs mit dem entsprechenden Abhäng-Bonus, bringen sie euch noch mehr Kürbisse pro Kürbispflanze, sobald ihr sie aufhebt.

Mit diesem Teamwork regnet es förmlich Kürbisse. Mit genug Startkapital könnt ihr etwa ein Feld aus 100 Kürbissen anlegen. Das kostet euch zwar erstmal knapp 30.000 Gold für die Samen, allerdings könnt ihr locker mehrere Hunderttausend Gold mit einer Ernte einfahren.

Tipp: Legt eure Begleitungen in Ketten

Der letzte Tipp bringt zwar nicht mehr Geld, macht die Ernte aber deutlich angenehmer: Ihr solltet eure Begleiter in der Nähe eures Feldes einsperren. Klingt komisch, ist aber so!

Normalerweise laufen euch Charaktere hinterher und lassen beim Ernten überall ihre Bonus-Kürbisse fallen, die ihr später aufheben könnt. In den ersten Sekunden danach reicht es, einfach über die Bonus-Kürbisse drüberzulaufen und ihr nehmt sie automatisch in euer Inventar auf.

Dieses automatische Aufheben endet allerdings recht schnell. Da eine Ernte von hunderten Kürbis-Pflanzen ganz schön dauern kann, führt das dazu, dass ihr alle Bonus-Kürbisse von NPCs und Tieren hinterher mühselig einzeln vom Boden aufheben müsst. Das nervt.

Stellt euch stattdessen in die Nähe eures Feldes und merkt euch die aktuelle Position eurer Begleitungen. Umzäunt dann die entsprechenden Stellen, so dass euch die Figuren nicht mehr folgen können. Erntet dann euer Feld ab, bis es komplett leer ist.

Öffnet danach die Gefängnisse eurer Untertanen. Sobald sie euch erreicht haben, lassen sie alle Bonus-Kürbisse auf einmal fallen und es regnet etliche Früchte auf einmal. Das ist nicht nur sehr befriedigend, es gibt euch auch die Möglichkeit über alle Items an einem konzentrierten Fleck drüberzulaufen und so sehr schnell aufzusammeln. Ihr verliert dadurch keine Boni.

Mit dieser Methode sammelt ihr ratzfatz Millionen von Goldmünzen. Alles, was ihr braucht, ist etwas Startkapital und ein bisschen Geduld. Dafür habt ihr nach wenigen Ernten aber kaum Geldsorgen im Traumtal.

Was denkt ihr: Habt ihr noch mehr Tipps zum Geld farmen? Schreibt sie gerne in die Kommentare!