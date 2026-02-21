Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden - Release, Plattformen und alle weiteren Infos zum Switch-Ableger

Die beliebte Lebenssimulation Tomodachi Life kehrt bald zurück. Wir fassen alles zusammen, was ihr über Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden (Living the Dream) auf der Nintendo Switch wissen müsst.
Letztes Update am 21. Februar: Tomodachi Life erscheint in Kürze und wir haben alle Infos zum Spiel basierend auf der neuesten Direct zusammengefasst.
Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden Release - Wann erscheint Teil 2 für Switch?
- Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden erscheint am 16. April 2026.
Hier könnt ihr euch die 20-minütige Direct anschauen:
Für welche Plattformen erscheint das neue Tomodachi Life?
Kommt für Nintendo Switch: Nintendo hat den kommenden neuen Ableger der Lebenssimulation bislang nur für die (erste) Nintendo Switch bestätigt.
Nicht für Switch 2: Es gibt zwar keine dedizierte Switch 2 Edition, aber Tomodachi Life ist dank Abwärtskompatibilität auch auf der neuen Nintendo-Konsole spielbar sein.
