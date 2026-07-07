Disney Dreamlight Valley Honeyglow Woods erscheint morgen: Das sind die wichtigsten Highlights des DLCs

Gameloft hat eine Liste mit allen Änderungen des Abenteuer-Pakets veröffentlicht und es steckt einiges drin.

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Maximilian Franke
07.07.2026 | 09:58 Uhr

Inhaltsverzeichnis

Diese Woche erscheint am 08. Juni für Disney Dreamlight Valley der neue DLC Honeyglow Woods. Das sogenannte “Abenteuer-Paket” ist im Umfang kleiner als die bisherigen Erweiterungen, dafür aber auch deutlich günstiger. Was alles im Winnie Puuh-Addon steckt, hat Gameloft jetzt detailliert aufgeschlüsselt.

Die Highlights des Honeyglow Woods-DLCs

Neben den neuen Inhalten für alle, die Honeyglow Woods kaufen, gibt es auch einige Änderungen und Bugfixes für das Hauptspiel. Große Revolutionen braucht ihr zwar nicht erwarten, aber es wird etwa die Schnellreise überarbeitet, was schonmal eine gute Sache ist.

Video starten 1:20 Disney Dreamlight Valley: Trailer zum ersten Adventure Pack Honeyglow Woods stellt die Winnie Puuh-Inhalte vor

Mit Honeyglow Woods bekommt ihr für 16,99 Euro vor allem eine neue Map Honigschimmerwald und drei Charaktere, die alle aus der Welt von Winnie Puuh stammen.

Kurz und knapp:

  • neue Map Honigschimmerwald mit vier Biomen
  • neue Charaktere Winnie Puuh, I-Aah und Ferkel
  • neue Questreihe
  • neue Mechanik: Imkerei
  • neues Haustier: Igel

Falls ihr die Apple Arcade-Version von Disney Dreamlight Valley nutzt, müsst ihr übrigens kein zusätzliches Geld ausgeben und erhaltet automatisch Zugriff auf die neuen Inhalte.

Wann erscheint Honeyglow Woods?

Das Abenteuer-Paket Honeyglow Woods erscheint am 08. Juni 2026 für alle unterstützten Plattformen. Größere Content-Updates erscheinen in der Regel gegen 15 Uhr, allerdings kann es immer wieder zu Abweichungen kommen.

Welche kostenlosen Änderungen im Honeyglow Woods-Update stecken, erfahrt ihr auf der nächsten Seite dieses Artikels.

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Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

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