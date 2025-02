Disney Dreamlight Valley schmeißt eure wertvollen Ressourcen ab sofort nicht mehr unbemerkt weg und Fans feiern die Neuerung des Aladdin-Updates

Eine kleine Neuerung in Dreamlight Valley spart eure wertvollsten Ressourcen.

Vor kurzem erschien das neue Aladdin-Update für Disney Dreamlight Valley. Neben großen Highlights wie den zwei neuen Charakteren oder der längst überfälligen Überarbeitung des Koch-Menüs versteckt sich in den Patchnotes aber auch eine sehr praktische Änderung, die schnell zu übersehen ist.

Ab sofort soll es beim Kochen nach Rezept nämlich nicht mehr passieren, dass das Spiel eure mühsam zusammengekratzten, seltenen Zutaten in den Topf schmeißt, obwohl ihr jede Menge alternativen Billo-Kram in der Vorratskiste habt.

“Nimm doch einfach eins von den hunderten Ingwer-Knollen”

Manche Rezepte setzen nicht unbedingt konkrete Zutaten voraus. Für einen Eintopf braucht ihr beispielsweise lediglich ein beliebiges Gewürz. Welches spielt für das Endergebnis keine Rolle. Allerdings sind nicht alle Gewürze im Spiel einfach zu bekommen oder lassen sich auf die gleiche Weise unkompliziert farmen.

Wenn ihr beim Kochen nun die automatische Zutaten-in-den-Topf-schmeißen-Funktion benutzt, kann es passieren, dass das Spiel zufällig eine seltene Ressource auswählt und verschwendet. Doch damit ist nun Schluss!

Ab sofort achtet Dreamlight Valley darauf, Zutaten zu priorisieren, die häufiger in der Spielwelt zu finden sind. Falls ihr also auch 200 Ingwer in der Kiste habt und nur 10 Kümmel, bleibt Letzterer nun hoffentlich unangetastet.

Das ist zwar technisch gesehen keine weltbewegende Neuerung im Vergleich zu den restlichen Inhalten des Aladdin-Updates, aber praktisch ist es allemal und in der Community freuen sich viele Fans über genau diesen Eintrag in den Patchnotes.

Die Kommentare zeigen sich sehr zufrieden damit: "Heißt das, ich muss zukünftig keine Suppe mehr mit Salat kochen???", heißt es beispielsweise auf Reddit. "Endlich nimmt es nicht mehr all mein Salz und meine Weintrauben", freut sich eine andere Userin.

Kochen ist ab sofort deutlich angenehmer

Während die oben genannte Neuerung auch schnell übersehen werden kann, ist die Überarbeitung des Koch-Menüs dagegen sofort spürbar. Ab sofort könnt ihr dank neuer Filterfunktionen und einer – Halleluja! – Suchleiste nämlich viel schneller Gerichte finden, die ihr gerade benötigt.

Außerdem könnt ihr bei Tiana dank eines neuen Schmortopfs mehrere Gerichte gleichzeitig köcheln lassen, was ebenfalls Zeit und Nerven sparen kann. Um das Feature freizuschalten, müsst ihr Tiana bereits in eurem Dorf haben und bei ihr die entsprechende Quest abschließen.