Disney Dreamlight Valley: Spitzhacke verbessern - so geht's

In Disneys Animal Crossing-Alternative Dreamlight Valley erhalten wir neben dem Fotoapparat noch vier Werkzeuge: ein Schaufel, eine Gießkanne, eine Angel und die Spitzhacke. Die Werkzeuge lassen sich im Verlauf des Spiels alle upgraden, was nötig ist, um voranzukommen, denn nur so können wir beispielsweise mit der verbesserten Gießkanne große Pilze entfernen, die neue Bereiche blockieren.

So ist es auch irgendwann an der Zeit, die Spitzhacke zu verbessern, damit wir mit ihr mehr als nur Felsbrocken abbauen können, die uns Eisen oder Edelsteine liefern. Wie ihr an die Upgrades kommt und was sie euch bringen, erfahrt ihr hier.

Spitzhacke Eis-Upgrade

Charakter: Elsa

Elsa Quest: "Das Eis brechen" (Breaking the Ice)

"Das Eis brechen" (Breaking the Ice) Voraussetzung: Elsa im Valley und das Gebiet Eisige Höhen freigeschaltet

Sobald ihr Elsa freischalten habt und sie nach einigen Quests ins Valley ziehen, können ihr bei ihr die Quest "Das Eis brechen" starten, die uns das Upgrade für die Spitzhacke ermöglicht. Eure Aufgabe dabei ist es, einen Wärmetrank des Sommers herzustellen, mit die Spitzhacke aufgewertet wird.

Was bringt das Upgrade für Vorteile? Damit könnt ihr Eisbrocken zerschlagen.

Spitzhacke Korallen-Upgrade

Charakter: Maui

Maui Quest: "Eine Geschichte von Stein und Feuer"

"Eine Geschichte von Stein und Feuer" Voraussetzung: Maui im Valley und das Gebiet Schillernder Strand freigeschaltet

Maui könnt ihr direkt zu Beginn durch das mittlere der ersten drei Türen im Schloss erhalten, nachdem Vaiana bereits ins Valley gezogen ist. Ist Maui ebenfalls umgezogen, müsst ihr in einer Quest besondere Gegenstände sammeln und ein 5-Sterne-Menü kochen. Im Anschluss wird die Spitzhacke geupgradet.

Was bringt das Upgrade für Vorteile? Nun könnt ihr die blau-grüne Korallen am schillernden Strand abbauen.

