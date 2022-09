Disney Dreamlight Valley: So erhaltet ihr Fallendes Wasser für Merlins letzte Prüfung

Wer in Disney Dreamlight Valley mit Merlin ein Freundschaftslevel von zehn erreicht hat, schaltet bei ihm die Quest "Die letzte Prüfung" (The Final Trial) frei. Diese Quest abzuschließen ist wichtig, um die großen Pilze auf der Lichtung des Vertrauens entfernen zu können. Allerdings benötigt ihr während der Quest auch seltene Zutaten wie Fallendes Wasser. Wir verraten euch, wie ihr an die benötigte Zutat herankommt und was es zur Quest sonst noch zu wissen gibt.

Merlins Quest: Die letzte Prüfung

Aufgabe: Stelle einen Zauber her

Stelle einen Zauber her Voraussetzung: Freundschaftslevel 10 bei Merlin, Wall-E freigeschaltet (hinter der linken Tür im Erdgeschoss des Schlosses), diverse Zutaten

Freundschaftslevel 10 bei Merlin, Wall-E freigeschaltet (hinter der linken Tür im Erdgeschoss des Schlosses), diverse Zutaten Belohnung: Upgrade (Stufe 3) für die Gießkanne (um die großen Pilze entfernen zu können) und ein Zauberhut

Ablauf der Quest

Stellt an der Werkbank fünf Gereinigte Nachtscherben her. Eine Gereinigte Nachtscherbe verbraucht fünf Nachtscherben und eine Traumscherbe. Ihr benötigt also insgesamt 25 Nachtscherben und fünf Traumscherben. Wie ihr an diese kommt, erfahrt ihr in diesem Scherben-Guide. Bringt die fünf Gereinigten Nachtscherben zu Wall-E, der sie dann zu Nachtscherbenpulver zerkleinert. Sprecht mit Merlin. Er gibt euch eine Liste mit Zutaten, die es zu sammeln gilt: 25 Champignons, einmal Fallendes Wasser und ein Herz aus Eis. Sobald alle Zutaten vorhanden sind, stellt an der Werkbank die Herrschaftliche Gießkannenveredelungssalbe her. Sprecht erneut mit Merlin und überreicht ihm die Salbe. Im Anschluss verbessert er die Gießkanne, mit der die großen Pilze auf der Lichtung des Vertrauens entfernt und neue Wege freigeschaltet werden können. Entfernt große Pilze mit der verbesserten Gießkanne und sprecht ein weiteres Mal mit Merlin. Dieser schenkt euch als Belohnung und zum Abschluss der Quest einen großen Zauberhut.

Fundort für Fallendes Wasser

Während wir die Champignons einfach auf der Lichtung des Vertrauens sammeln können und sich das Herz aus Eis durch die zuvor von Merlin erhaltene Eis-Träne anpflanzen und ernten lässt, ist die Zutat Fallendes Wasser etwas besser versteckt.

Wo finde ich Fallendes Wasser? Fallendes Wasser findet ihr bei einem Wasserfall, südlich auf Lichtung des Vertrauens. Die goldenen Funken geben euch den Hinweis, wo die Zutat liegt und ihr sie einsammeln könnt.

