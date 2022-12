Disney Dreamlight Valley: Stitch finden – so startet ihr die Quest

Das große Winter-Update für Disney Dreamlight Valley ist live und hat nicht nur die Toy Story-Welt ins Spiel gebracht, sondern auch einen weiteren Disney-Charakter: Das blaue Alien Stitch aus Lilo & Stitch. Allerdings könnt ihr ihn nicht einfach über das Schloss mit Dreamlight freischalten. Vielmehr müsst ihr eine vollkommen andere Quest starten, die sich wohl über mehrere Tage erstrecken wird.

Um Stitch zu bekommen, braucht ihr diese Quest

Die besagte neue Quest trägt den Namen "Das Rätsel der gestohlenen Socken." Ihr startet sie, indem ihr am Schillernden Strand einen dreckigen Strumpf findet. Bringt ihr ihn anschließend zu Donald, erklärt er euch, dass die Socke von Aliens gestohlen wurde. Welches Alien das wohl sein könnte? Wir haben da einen guten Verdacht.

Im Anschluss müsst ihr noch zu Donalds Haus gehen und drinnen die fünf Müllberge entfernen. Dann findet ihr nämlich ein "Seltsames Gerät", das auf die Socke reagiert. Sprecht ihr anschließend mit Donald, ist die Quest vorerst abgeschlossen. Hier kommt nämlich der Haken: Ihr könnt Stitch nicht sofort finden.

Auf Stitch müssen wir warten: Vielmehr eröffnet Donald uns, dass wir nach weiteren fehlenden Socken und Lichtern am Himmel Ausschau halten sollen. Allerdings tauchen letztere wohl nur gelegentlich auf, wir können die fehlenden Socken also nicht sofort finden. Da die erste Socke bereits 33% Übereinstimmung beim Seltsamen Gerät ausgelöst hat, müssen wir also höchstwahrscheinlich noch mindestens zwei weitere finden.

Hier könnt ihr euch auch den Release-Trailer zum Winter-Update anschauen:

1:43 Disney Dreamlight Valley: Trailer stellt das Winter-Update mit Toy Story vor

Mehr Guides zu Disney Dreamlight Valley:

Wie oft die Lichter am Himmel auftauchen, müssen wir also erstmal abwarten und beobachten. Wir aktualisieren diesen Artikel auf jeden Fall, wenn es neue Infos gibt. Zwar könnt ihr theoretisch auch durch die Zeit reisen, um schneller weiter zu kommen, wir empfehlen euch das in Dreamlight Valley allerdings nicht. Spieler*innen berichten beim Umstellen der Konsolenzeit von mehreren Problemen im Spiel. Etwas Geduld ist also gefragt.