Disney fragt nach Lieblings-Zitaten und bekommt als Antwort haufenweise Antifa-Memes, löscht den Beitrag komplett

Selbstverständlich waren auch Zitate aus der Disney+-Serie Andor mit dabei. (Bildquelle: Lucasfilm, Disney)

In Zeiten wie diesen sollte die Frage danach, wie sich die Leute fühlen, vielleicht nicht gestellt werden, wenn man es nicht wirklich wissen will. Disney hat jedenfalls haufenweise ehrliche Antworten auf diese Frage bekommen (komplett aus Disney-Zitaten bestehend), kam aber mit dieser Reaktion offensichtlich überhaupt nicht klar.

Disney löst mit unschuldiger Frage wahren Sturm an Reaktionen aus

Wie soll es einem schon gehen, wenn in vielen Ländern der Welt der Faschismus um sich greift, die Klimakatastrophe längst eingetreten ist und nebenbei auch noch gefühlt an allen Ecken und Enden Krieg herrscht oder droht? Eben. Dass das vielen Leuten auf die Stimmung drückt, Sorgen macht oder Abwehr auslöst, hätten sich die Verantwortlichen hinter Disneys Threads-Account eigentlich denken können.

Die Aufgabe war, ein Disney-Zitat zu teilen, das gut zusammenfasst, wie man sich gerade fühlt. Und oh boy, haben viele Leute diesen Auftrag verstanden und umgesetzt. Es hagelte jede Menge Screenshots aus unzähligen Disney-Werken mit unterschiedlichsten Zitaten. Sie gingen aber alle mehr oder weniger in eine Richtung.

Ein Follower hat beispielsweise ein Bild aus Toy Story 3 gepostet. Darauf ist auch der Untertitel zu erkennen, in dem eine Barbie-Puppe Folgendes zum Besten gibt:

"Autorität sollte aus der Zustimmung der Beherrschten entstehen, und nicht aus der Androhung von Gewalt."

Auch mit einem Zitat aus Toy Story 3 wurde reagiert.

Ganz offensichtlich war das aber nicht die einzige Person, die ein Problem mit der aktuellen politischen Lage in den USA und vielen Bereichen der Welt hat. Ein Pocahontas-Zitat warnt beispielsweise, dass "diese weißen Männer gefährlich" sind, Black Panther setzt sich für mehr Völkerverständigung ein und natürlich hagelt es auch Zitate aus der Disney+-Serie Andor, wie dieses hier, das eigentlich ein GIF war:

"Unterdrückung erzeugt Rebellion."

Star Wars Andor ist generell eine überragende Serie, die sich lohnt, falls ihr sie noch nicht kennt.

Es gibt unzählige weitere, sehr ähnliche Reaktionen, die ihr euch zum Beispiel auch in diesem Video hier ansehen könnt.

Disney hat den Thread schon wieder gelöscht

Dass viele Leute insbesondere in den USA die Schnauze voll von Trump, seinem Imperialismus und seinen ICE-Truppen haben, hatten die Social Media-Menschen bei Disney offenbar nicht mit einkalkuliert, als die Frage nach den Zitaten gestellt wurde.

Allem Anschein nach waren sie so sehr von dem Schwall an Reaktionen überwältigt, dass der gesamte Beitrag mit allen Antworten gelöscht wurde.

Aber das hält die Disney-Fans natürlich nicht davon ab, ihre Stimmungs-Zitate einfach unter sämtliche anderen Beiträge des Konzerns zu posten. Im Netz häufen sich die Sammlungen der gelöschten Antworten oder neue Reaktionen sowie natürlich Ansprachen an Disney, in denen der Enttäuschung wegen Disneys Aktion Ausdruck verliehen wird.