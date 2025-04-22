18 Aufrufe
Die AAA-Riesen sind entzaubert - Unsere Abrechnung mit 2025
Das Jahr 2025 war eine Achterbahnfahrt für die Spieleindustrie. Während Branchenriesen wie EA straucheln und die "Live-Service-Blase" platzt, erleben Indie-Studios eine Renaissance der Kreativität.
Doch der Schatten der KI wird länger: Ist sie das Ende menschlicher Kunst oder das ultimative Werkzeug? Wir analysieren den Einfluss von Private Equity, Chinas wachsender Macht und warum GTA 6 mehr ist als nur ein Spiel. Ein schonungsloser Jahresrückblick auf eine Branche zwischen Reboot und Resignation.
Dieses Video gibt es auch zum Hören im GameStar Podcast. Den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt!
Spotify: https://spoti.fi/3YFfLha
Apple Podcasts: https://apple.co/403mlPv
RSS-Feed: https://bit.ly/42bmSRj
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.