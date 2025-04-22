Läuft gerade Die AAA-Riesen sind entzaubert - Unsere Abrechnung mit 2025
Die AAA-Riesen sind entzaubert - Unsere Abrechnung mit 2025

18 Aufrufe

Michael Graf, Lea Herfurtner, Philipp Elsner, Human Nagafi
03.01.2026 | 09:30 Uhr

Das Jahr 2025 war eine Achterbahnfahrt für die Spieleindustrie. Während Branchenriesen wie EA straucheln und die "Live-Service-Blase" platzt, erleben Indie-Studios eine Renaissance der Kreativität.

Doch der Schatten der KI wird länger: Ist sie das Ende menschlicher Kunst oder das ultimative Werkzeug? Wir analysieren den Einfluss von Private Equity, Chinas wachsender Macht und warum GTA 6 mehr ist als nur ein Spiel. Ein schonungsloser Jahresrückblick auf eine Branche zwischen Reboot und Resignation.

Dieses Video gibt es auch zum Hören im GameStar Podcast. Den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt!
Spotify: https://spoti.fi/3YFfLha
Apple Podcasts: https://apple.co/403mlPv
RSS-Feed: https://bit.ly/42bmSRj
vor 54 Minuten

