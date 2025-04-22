Die AAA-Riesen sind entzaubert - Unsere Abrechnung mit 2025

Das Jahr 2025 war eine Achterbahnfahrt für die Spieleindustrie. Während Branchenriesen wie EA straucheln und die "Live-Service-Blase" platzt, erleben Indie-Studios eine Renaissance der Kreativität.

Doch der Schatten der KI wird länger: Ist sie das Ende menschlicher Kunst oder das ultimative Werkzeug? Wir analysieren den Einfluss von Private Equity, Chinas wachsender Macht und warum GTA 6 mehr ist als nur ein Spiel. Ein schonungsloser Jahresrückblick auf eine Branche zwischen Reboot und Resignation.

